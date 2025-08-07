المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على نظيره الأردني ضمن منافسات (كأس اسيا) ال31

403
المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على نظيره الأردني ضمن منافسات (كأس اسيا) ال31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 8 (كونا) -- فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره الأردني بنتيجة (77-73) وذلك في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة ال31 والمقامة في جدة.
وفي مباراة اخرى ضمن منافسات نفس المجموعة فاز المنتخب الصيني على نظيره الهندي بنتيجة (100-69).
اما في منافسات المجموعة الرابعة فاز منتخب الصين تايبيه (تايوان) على منتخب العراق بنتيجة (87-60) كما فازت نيوزيلندا على الفلبين بنتيجة (94-86).
وكانت البطولة قد انطلقت أمس الاول الثلاثاء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة (جدة) بمشاركة نخبة من منتخبات القارتين الآسيوية والأوقيانية وتستمر منافساتها حتى ال17 من الشهر الجاري.
وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات إقصائية لتحديد الأربعة المتأهلين لنفس الدور قبل أن تختتم البطولة بمواجهات الدور نصف النهائي والنهائي. (النهاية)
ف ن / س ع م
ف ن / س ع م
