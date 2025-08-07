  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على نظيره الأردني ضمن منافسات (كأس اسيا) ال31

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 8 (كونا) -- فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره الأردني بنتيجة (77-73) وذلك في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة ال31 والمقامة في جدة.
وفي مباراة اخرى ضمن منافسات نفس المجموعة فاز المنتخب الصيني على نظيره الهندي بنتيجة (100-69).
اما في منافسات المجموعة الرابعة فاز منتخب الصين تايبيه (تايوان) على منتخب العراق بنتيجة (87-60) كما فازت نيوزيلندا على الفلبين بنتيجة (94-86).
وكانت البطولة قد انطلقت أمس الاول الثلاثاء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة (جدة) بمشاركة نخبة من منتخبات القارتين الآسيوية والأوقيانية وتستمر منافساتها حتى ال17 من الشهر الجاري.
وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات إقصائية لتحديد الأربعة المتأهلين لنفس الدور قبل أن تختتم البطولة بمواجهات الدور نصف النهائي والنهائي. (النهاية)

