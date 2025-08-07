  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الأمريكي: اللقاء مع بوتين ليس مشروطا بقمة روسية - أوكرانية

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 7 - 8 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس مشروطا باجتماع الأخير مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال ترامب ردا على سؤال صحفي بالبيت الأبيض بشأن ما اذا كان على الرئيس الروسي لقاء نظيره الاوكراني قبل اجتماعه معه "لا. ليس عليه (بوتين) ان يفعل ذلك".
وأضاف "سأبذل كل ما في وسعي لوقف القتال" بين روسيا وأوكرانيا.
كان الكرملين قد أعلن اليوم أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي" إلى اتفاق بشأن عقد لقاء قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف طرح أمس خلال اللقاء مع الجانب الروسي فكرة عقد اجتماع ثلاثي يجمع الرئيسين بوتين وترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا أن موسكو آثرت عدم التعليق على هذا المقترح في المرحلة الحالية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار أمس الى احتمال عقد قمة "قريبا" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في ظل مساع أمريكية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أواخر فبراير 2022. (النهاية)

