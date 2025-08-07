الرئيس الأمريكي: اللقاء مع بوتين ليس مشروطا بقمة روسية - أوكرانية

403
الرئيس الأمريكي: اللقاء مع بوتين ليس مشروطا بقمة روسية - أوكرانية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 7 - 8 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس مشروطا باجتماع الأخير مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال ترامب ردا على سؤال صحفي بالبيت الأبيض بشأن ما اذا كان على الرئيس الروسي لقاء نظيره الاوكراني قبل اجتماعه معه "لا. ليس عليه (بوتين) ان يفعل ذلك".
وأضاف "سأبذل كل ما في وسعي لوقف القتال" بين روسيا وأوكرانيا.
كان الكرملين قد أعلن اليوم أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي" إلى اتفاق بشأن عقد لقاء قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف طرح أمس خلال اللقاء مع الجانب الروسي فكرة عقد اجتماع ثلاثي يجمع الرئيسين بوتين وترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا أن موسكو آثرت عدم التعليق على هذا المقترح في المرحلة الحالية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار أمس الى احتمال عقد قمة "قريبا" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في ظل مساع أمريكية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أواخر فبراير 2022. (النهاية)
