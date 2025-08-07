وزير الخارجية التركي: أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة

403
وزير الخارجية التركي: أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول – 7 - 8 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم إرادته وتطلعاته المشروعة.
جاء ذلك في منشور نشره فيدان عبر حسابه على منصة (إكس) أشار فيه إلى أن هذه هي زيارته الثالثة إلى دمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
وأضاف أنه لاحظ خلال كل زيارة تقدما تحرزه سوريا في العديد من المجالات مؤكدا العزم على تعميق التعاون بين تركيا وسوريا في جميع المجالات تحت قيادة الرئيسين رجب طيب أردوغان وأحمد الشرع.
وذكر فيدان أنه ناقش خلال لقائه الرئيس السوري عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها ملفات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة إلى جانب الخطوات التي يمكن اتخاذها على المستويين الثنائي والإقليمي لإعادة إعمار سوريا.
وأوضح أنه جرى خلال اللقاء التركيز بشكل خاص على القضايا الأمنية مشيرا إلى أنه تم بحث التهديدات الداخلية والخارجية لسيادة سوريا ووحدتها السياسية.
وقال فيدان "نحن في تركيا سنواصل دعم سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية" مضيفا "جددنا مرة أخرى تأكيد استعدادنا لتقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية في المسؤوليات التي قد تضطلع بها فيما يتعلق بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا".
وأشار إلى أنه جرت أيضا مناقشة "أنشطة الاستهداف" الإسرائيلية في سوريا مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي "ينتهج سياسة زعزعة الاستقرار في منطقتنا ويقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لصد هذه السياسات".
وأكد فيدان أن الشعب السوري يرغب في اغتنام فرصة تاريخية لبناء مستقبل أفضل وأن الحكومة السورية تواجه تحديات كبيرة في سعيها لجعل سوريا أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
وكان الوزير هاكان فيدان قد التقى في وقت سابق اليوم الخميس الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق ضمن زيارة عمل رسمية يجريها إلى العاصمة السورية دمشق.(النهاية)
