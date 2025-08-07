  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الخارجية التركي: أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول – 7 - 8 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم إرادته وتطلعاته المشروعة.
جاء ذلك في منشور نشره فيدان عبر حسابه على منصة (إكس) أشار فيه إلى أن هذه هي زيارته الثالثة إلى دمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
وأضاف أنه لاحظ خلال كل زيارة تقدما تحرزه سوريا في العديد من المجالات مؤكدا العزم على تعميق التعاون بين تركيا وسوريا في جميع المجالات تحت قيادة الرئيسين رجب طيب أردوغان وأحمد الشرع.
وذكر فيدان أنه ناقش خلال لقائه الرئيس السوري عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها ملفات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة إلى جانب الخطوات التي يمكن اتخاذها على المستويين الثنائي والإقليمي لإعادة إعمار سوريا.
وأوضح أنه جرى خلال اللقاء التركيز بشكل خاص على القضايا الأمنية مشيرا إلى أنه تم بحث التهديدات الداخلية والخارجية لسيادة سوريا ووحدتها السياسية.
وقال فيدان "نحن في تركيا سنواصل دعم سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية" مضيفا "جددنا مرة أخرى تأكيد استعدادنا لتقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية في المسؤوليات التي قد تضطلع بها فيما يتعلق بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا".
وأشار إلى أنه جرت أيضا مناقشة "أنشطة الاستهداف" الإسرائيلية في سوريا مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي "ينتهج سياسة زعزعة الاستقرار في منطقتنا ويقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لصد هذه السياسات".
وأكد فيدان أن الشعب السوري يرغب في اغتنام فرصة تاريخية لبناء مستقبل أفضل وأن الحكومة السورية تواجه تحديات كبيرة في سعيها لجعل سوريا أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
وكان الوزير هاكان فيدان قد التقى في وقت سابق اليوم الخميس الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق ضمن زيارة عمل رسمية يجريها إلى العاصمة السورية دمشق.(النهاية)

