الرئيس الإيفواري يتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية تتسم بالشفافية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرئيس الإيفواري يتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية تتسم بالشفافية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 8 (كونا) -- أكد رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا اليوم الخميس أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر المقبل ستكون "سلمية وآمنة وديمقراطية" مشددا على احترام حق كل مواطن في التصويت بـ"مسؤولية ونضج".
وقال واتارا في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال البلاد إن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان تنظيم انتخابات تتسم بالشفافية والهدوء داعيا مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الاستحقاق الوطني.
ويخوض واتارا الانتخابات المقبلة من أجل ولاية رئاسية رابعة وسط جدل واسع بين الأغلبية المؤيدة والمعارضة التي رفضت مشاركة أبرز رموزها في هذا الاقتراع.
كما تعهد واتارا برفع علاوات الموظفين والمتقاعدين من ثلث الراتب الأساسي إلى ثلثيه ابتداء من مطلع يناير 2026 مشيدا بما وصفه بالإنجازات المحققة خلال ولاياته الثلاث ومعتبرا أن بلاده "تشكل نموذجا للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة"
وأعلنت جبهة معارضة تضم حزبا الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمعارض تيجان تيام عن تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل بالعاصمة الاقتصادية (أبيدجان) للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة وفتح حوار سياسي وطني. (النهاية)
م ر ي
وقال واتارا في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال البلاد إن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان تنظيم انتخابات تتسم بالشفافية والهدوء داعيا مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الاستحقاق الوطني.
ويخوض واتارا الانتخابات المقبلة من أجل ولاية رئاسية رابعة وسط جدل واسع بين الأغلبية المؤيدة والمعارضة التي رفضت مشاركة أبرز رموزها في هذا الاقتراع.
كما تعهد واتارا برفع علاوات الموظفين والمتقاعدين من ثلث الراتب الأساسي إلى ثلثيه ابتداء من مطلع يناير 2026 مشيدا بما وصفه بالإنجازات المحققة خلال ولاياته الثلاث ومعتبرا أن بلاده "تشكل نموذجا للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة"
وأعلنت جبهة معارضة تضم حزبا الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمعارض تيجان تيام عن تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل بالعاصمة الاقتصادية (أبيدجان) للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة وفتح حوار سياسي وطني. (النهاية)
م ر ي
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي
"ديزرت فلاور" لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في "الأوكس"
قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية
"غود شير" لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا