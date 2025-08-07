  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الإيفواري يتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية تتسم بالشفافية

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 8 (كونا) -- أكد رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا اليوم الخميس أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر المقبل ستكون "سلمية وآمنة وديمقراطية" مشددا على احترام حق كل مواطن في التصويت بـ"مسؤولية ونضج".
وقال واتارا في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال البلاد إن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان تنظيم انتخابات تتسم بالشفافية والهدوء داعيا مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الاستحقاق الوطني.
ويخوض واتارا الانتخابات المقبلة من أجل ولاية رئاسية رابعة وسط جدل واسع بين الأغلبية المؤيدة والمعارضة التي رفضت مشاركة أبرز رموزها في هذا الاقتراع.
كما تعهد واتارا برفع علاوات الموظفين والمتقاعدين من ثلث الراتب الأساسي إلى ثلثيه ابتداء من مطلع يناير 2026 مشيدا بما وصفه بالإنجازات المحققة خلال ولاياته الثلاث ومعتبرا أن بلاده "تشكل نموذجا للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة"
وأعلنت جبهة معارضة تضم حزبا الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمعارض تيجان تيام عن تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل بالعاصمة الاقتصادية (أبيدجان) للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة وفتح حوار سياسي وطني. (النهاية)

