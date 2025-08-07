  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن تجدد دعمها لغرب إفريقيا والساحل في مكافحة الإرهاب

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 8 (كونا) -- جددت مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن الدولي التي تضم (الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا) التأكيد اليوم الخميس في نيويورك على "التزامها الثابت بدعم دول غرب إفريقيا (إيكواس) والساحل في مكافحة "الإرهاب" واستعادة الثقة السياسية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وقال الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة مايكل عمران كانو في مداخلة باسم المجموعة خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لتعزيز السلام في غرب إفريقيا إن "المجموعة تجدد إلتزامها الثابت بدعم الدول الأعضاء في منطقة غرب إفريقيا والساحل والآليات الإقليمية في جهودها الرامية إلى مكافحة "الإرهاب" وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة باعتبارها دعائم أساسية للسلام والحفاظ على التقدم المسجل في المنطقة".
ودعا في هذا الصدد إلى "التطبيق الكامل دون تأخير للائحة 2719 الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب" حاثا الدول الأعضاء على الالتزام بواجباتها في مجال الوقاية وقمع تمويل الإرهاب مضيفا "المجموعة ترى أن المنطقة تواجه اليوم تصاعدا متزايدا في العنف الإرهابي والتطرف لم يسبق له مثيل من حيث حجمه وشدته وتعقيده" وأكد السفير كانو أن "الهجمات المنسقة التي تشنها الجماعات الناشطة في المنطقة والمتقاطعة مع شبكات التهريب الدولية والجريمة المنظمة تشكل تهديدا متعدد الأبعاد" مشيرا إلى أن "الجماعات الإرهابية مستمرة في اقتناء أسلحة متطورة وتستغل التكنولوجيا الحديثة ما يدل على وجود تمويل ودعم خارجي".
وأبرز "أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الثقة السياسية في المنطقة والحفاظ عليها" مشددا على الدور المهم الذي تضطلع به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في التصدي للتهديدات الأمنية وتعزيز الأهداف الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أهمية "تعزيز التعاون العابر للحدود في المجال الأمني" داعيا إلى "ضرورة تبني مقاربة تقوم على بناء القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والمراقبة المنسقة للحدود المشتركة".
وأعرب عن ارتياح المجموعة لـ"تعميق العلاقات بين الاتحاد الإفريقي و(إيكواس) في مجالات التعاون الأمني والحوار السياسي" مشددا على "ضرورة الاعتماد على الآليات الإفريقية القائمة لا سيما لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب باعتبارها أدوات رئيسية للعمل القاري".
واعتبر أن "تعيين رئيس الاتحاد الإفريقي مؤخرا لمبعوث خاص لمنطقة الساحل يمثل خطوة مهمة نحو استجابة قارية أكثر تنظيما وتكاملا لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها المنطقة".
وفيما يتعلق بتدهور الوضع الإنساني والنزوح الجماعي للسكان وتصاعد التوترات بين المجتمعات أكد أن "هذه العوامل تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي" وأن المجموعة خلصت إلى أن "الصدمات المناخية مثل الفيضانات والجفاف تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة داعيا لى تدخل عاجل لتفادي مزيد من تدهور هذا الوضع الإنساني".(النهاية) م ر / ع س

