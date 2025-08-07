  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس غينيا بيساو يعين براييما كامارا رئيسا جديدا للوزراء

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس جمهورية غينيا بيساو أومارو إمبالو اليوم الخميس تعيين براييما كامارا رئيسا جديدا للوزراء خلفا لروي باروس وذلك بموجب مرسوم رئاسي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الرسمية هناك لم تصدر أي توضيحات بشأن أسباب إنهاء مهام رئيس الحكومة السابق روي باروس الذي تولى المنصب في ديسمبر 2023 وكان ينتمي إلى الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC).
ويأتي هذا التعديل الحكومي قبل نحو أربعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل وسط استمرار الأزمة السياسية المرتبطة بتاريخ انتهاء الولاية الرئاسية.
وينتمي رئيس الوزراء الجديد براييما كامارا إلى حزب (الحركة من أجل التناوب الديمقراطي الحاكم) في غينيا بيساو.
وتسعى غينيا بيساو منذ انتخابات عام 2014 إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي والعودة إلى النظام الدستوري وسط تحديات سياسية وأمنية متكررة كان آخرها بعد تولي الرئيس إمبالو السلطة في ديسمبر 2019. (النهاية)

