رئيس غينيا بيساو يعين براييما كامارا رئيسا جديدا للوزراء

رئيس غينيا بيساو يعين براييما كامارا رئيسا جديدا للوزراء
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس جمهورية غينيا بيساو أومارو إمبالو اليوم الخميس تعيين براييما كامارا رئيسا جديدا للوزراء خلفا لروي باروس وذلك بموجب مرسوم رئاسي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الرسمية هناك لم تصدر أي توضيحات بشأن أسباب إنهاء مهام رئيس الحكومة السابق روي باروس الذي تولى المنصب في ديسمبر 2023 وكان ينتمي إلى الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC).
ويأتي هذا التعديل الحكومي قبل نحو أربعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل وسط استمرار الأزمة السياسية المرتبطة بتاريخ انتهاء الولاية الرئاسية.
وينتمي رئيس الوزراء الجديد براييما كامارا إلى حزب (الحركة من أجل التناوب الديمقراطي الحاكم) في غينيا بيساو.
وتسعى غينيا بيساو منذ انتخابات عام 2014 إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي والعودة إلى النظام الدستوري وسط تحديات سياسية وأمنية متكررة كان آخرها بعد تولي الرئيس إمبالو السلطة في ديسمبر 2019. (النهاية)
