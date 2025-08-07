  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب يعلن عن قمة بالبيت الأبيض لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بين أذربيجان وأرمينيا

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 8 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن استضافته يوم غد الجمعة في البيت الأبيض قمة تجمع إلى جانبه كلا من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان من أجل توقيع اتفاق سلام بين البلدين.
وأوضح ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي "أتطلع إلى استضافة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في البيت الأبيض غدا لحضور قمة سلام تاريخية".
وأضاف أن غدا "سيكون يوما تاريخيا لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة والعالم".
وأكد أن أذربيجان وأرمينيا "في حالة حرب منذ سنوات طويلة أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص. وقد حاول العديد من القادة إنهاء الحرب دون جدوى حتى الآن".
وأكد أن إدارته "تواصلت مع كلا الجانبين لفترة طويلة. غدا سينضم إلي الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي (لاتفاقية) السلام".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستوقع أيضا اتفاقيات ثنائية مع كلا البلدين سعيا لتحقيق فرص اقتصادية مشتركة حتى نتمكن من إطلاق العنان لإمكانات منطقة جنوب القوقاز بالكامل".
وعبر عن فخره "بهذين القائدين الشجاعين (علييف وباشينيان) لفعلهما الصائب من أجل شعبي أرمينيا وأذربيجان العظيمين".
وفي مارس الماضي أشادت الولايات المتحدة باختتام أرمينيا وأذربيجان مفاوضات وصفتها بالتاريخية لتسوية النزاع القائم بينهما منذ أربعة عقود وذلك غداة إعلان البلدين عن التوصل لاتفاق سلام بات جاهزا للتوقيع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان "تشيد الولايات المتحدة بأرمينيا وأذربيجان لاختتامهما مفاوضات معاهدة سلام تاريخية". (النهاية)

