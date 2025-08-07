ترامب يعلن عن قمة بالبيت الأبيض لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بين أذربيجان وأرمينيا

403
ترامب يعلن عن قمة بالبيت الأبيض لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بين أذربيجان وأرمينيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 8 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن استضافته يوم غد الجمعة في البيت الأبيض قمة تجمع إلى جانبه كلا من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان من أجل توقيع اتفاق سلام بين البلدين.
وأوضح ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي "أتطلع إلى استضافة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في البيت الأبيض غدا لحضور قمة سلام تاريخية".
وأضاف أن غدا "سيكون يوما تاريخيا لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة والعالم".
وأكد أن أذربيجان وأرمينيا "في حالة حرب منذ سنوات طويلة أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص. وقد حاول العديد من القادة إنهاء الحرب دون جدوى حتى الآن".
وأكد أن إدارته "تواصلت مع كلا الجانبين لفترة طويلة. غدا سينضم إلي الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي (لاتفاقية) السلام".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستوقع أيضا اتفاقيات ثنائية مع كلا البلدين سعيا لتحقيق فرص اقتصادية مشتركة حتى نتمكن من إطلاق العنان لإمكانات منطقة جنوب القوقاز بالكامل".
وعبر عن فخره "بهذين القائدين الشجاعين (علييف وباشينيان) لفعلهما الصائب من أجل شعبي أرمينيا وأذربيجان العظيمين".
وفي مارس الماضي أشادت الولايات المتحدة باختتام أرمينيا وأذربيجان مفاوضات وصفتها بالتاريخية لتسوية النزاع القائم بينهما منذ أربعة عقود وذلك غداة إعلان البلدين عن التوصل لاتفاق سلام بات جاهزا للتوقيع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان "تشيد الولايات المتحدة بأرمينيا وأذربيجان لاختتامهما مفاوضات معاهدة سلام تاريخية". (النهاية)
