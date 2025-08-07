  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
واشنطن تعرض مكافأة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي

2025-08-07 11:14:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 8 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن تقديم مكافأة "تاريخية" قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتهم بالتورط في تهريب المخدرات والتعاون مع منظمات إرهابية.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام باوندي في تسجيل مصور إن وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين قررتا مضاعفة المكافأة إلى 50 مليون دولار مؤكدة أن "مادورو يستخدم منظمات إرهابية أجنبية لتهريب المخدرات القاتلة والعنف إلى الولايات المتحدة".
وأضافت أن "إدارة مكافحة المخدرات صادرت حتى الآن 30 طنا من الكوكايين المرتبط بمادورو وشركائه منها ما يقرب من سبعة أطنان مرتبطة به شخصيا وهو ما يشكل مصدر دخل رئيسيا للعصابات القاتلة المتمركزة في فنزويلا والمكسيك".
وأوضحت باوندي أن "الكوكايين غالبا ما يخلط بالفنتانيل ما يؤدي إلى تدمير حياة عدد لا يحصى من الأمريكيين" مشيرة إلى أن وزارة العدل صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو من بينها طائرتان خاصتان وتسع مركبات وغيرها من الممتلكات.
وأكدت وزيرة العدل أن مادورو يعد "أحد أكبر تجار المخدرات في العالم ويشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي مضيفة أن في عهد الرئيس ترامب لن يفلت مادورو من العدالة وسيحاسب على جرائمه الشنيعة".
وفي سياق متصل كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي اعترافها بمرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس على أنه فائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يوليو 2024 "نظرا للأدلة الساحقة".
وأكدت الإدارة الأمريكية في بيان سابق رفضها "لمزاعم مادورو غير المؤكدة ضد قادة المعارضة" معتبرة أن "تهديداته باعتقال قادة المعارضة بما في ذلك إدموندو غونزاليس (مرشح المعارضة) وماريا كورينا ماتشادو (زعيمة المعارضة) تمثل محاولة غير ديمقراطية لقمع المشاركة السياسية والاحتفاظ بالسلطة".
وشهدت فنزويلا احتجاجات واسعة بعد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته مادورو الذي يتولى الحكم منذ وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز عام 2013. (النهاية)

