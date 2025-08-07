موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي يقول إن افتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يعد جزءا من استراتيجية المؤسسة للتحول الرقمي في مجال الطاقة.
الكويت - وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الجامعات الخاصة الدكتور نادر الجلال يصدر قرارا باعتماد لائحة جديدة للمنح والبعثات الداخلية في الجامعات الخاصة متضمنة 17 مادة تنظيمية تهدف إلى ضبط آليات الابتعاث الداخلي وضمان توافقه مع متطلبات التنمية وسوق العمل في البلاد.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 100 فلسطيني وإصابة 603 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61258 شهيدا و152045 مصابا.
بيروت - مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح في غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس على شرق لبنان.
الجزائر - الخارجية الجزائرية تعلن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة حيث سلمته مذكرتين شفويتين تتعلق الأولى بإعفاءات التأشيرة والثانية بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء وضع عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية تحت تصرفها بصفة مجانية.
باريس - هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) تعلن وضع 11 مقاطعة في النصف الجنوبي من البلاد تحت حالة "تأهب برتقالية" اعتبارا من يوم غد الجمعة بسبب موجة حر شديدة يتوقع أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل. (النهاية) م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي
"ديزرت فلاور" لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في "الأوكس"
قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية
"غود شير" لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا