موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط تشكيل إجرامي في منطقتي (حولي) و(السالمية) بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

الكويت - وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي يقول إن افتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يعد جزءا من استراتيجية المؤسسة للتحول الرقمي في مجال الطاقة.

الكويت - وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الجامعات الخاصة الدكتور نادر الجلال يصدر قرارا باعتماد لائحة جديدة للمنح والبعثات الداخلية في الجامعات الخاصة متضمنة 17 مادة تنظيمية تهدف إلى ضبط آليات الابتعاث الداخلي وضمان توافقه مع متطلبات التنمية وسوق العمل في البلاد.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 100 فلسطيني وإصابة 603 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61258 شهيدا و152045 مصابا.

بيروت - مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح في غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس على شرق لبنان.

الجزائر - الخارجية الجزائرية تعلن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة حيث سلمته مذكرتين شفويتين تتعلق الأولى بإعفاءات التأشيرة والثانية بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء وضع عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية تحت تصرفها بصفة مجانية.

باريس - هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) تعلن وضع 11 مقاطعة في النصف الجنوبي من البلاد تحت حالة "تأهب برتقالية" اعتبارا من يوم غد الجمعة بسبب موجة حر شديدة يتوقع أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل. (النهاية) م م ج