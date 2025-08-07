  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مطار الملك خالد الدولي يسجل أعلى أرقام تشغيلية في تاريخه

مطار الملك خالد الدولي يسجل أعلى أرقام تشغيلية في تاريخه

2025-08-07 11:14:01
الجمعة ٠٨ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬خالد‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارته‭ ‬وتشغيله‭ ‬شركة‭ ‬مطارات‭ ‬الرياض،‭ ‬تحقيقه‭ ‬أرقامًا‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬إحصائيات‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2025م،‭ ‬وذلك‭ ‬للأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬اليومي‭ ‬والشهري‭ ‬للمطار‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬مسافري‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬خالد‭ ‬الدولي‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2025م‭ ‬إلى‭ ‬142 , 538‭ ‬مسافرًا؛‭ ‬ليحقق‭ ‬بذلك‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬تشغيلي‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬لتضاف‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬إحصائيات‭ ‬الشهر‭ ‬الذي‭ ‬استقبل‭ ‬المطار‭ ‬خلاله‭ ‬3‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬صالاته‭ ‬الداخلية‭ ‬والدولية؛‭ ‬ليصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أعلى‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المطار‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬والرحلات‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬للمطار‭ ‬لحركة‭ ‬المسافرين‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬سجل‭ ‬131 , 691‭ ‬مسافرًا‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬أغسطس‭ ‬2024م،‭ ‬ليرتفع‭ ‬الرقم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ؛‭ ‬مما‭ ‬يؤكّد‭ ‬مدى‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬التشغيلية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الواحد‭.‬

