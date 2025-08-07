مطار الملك خالد الدولي يسجل أعلى أرقام تشغيلية في تاريخه

مطار الملك خالد الدولي يسجل أعلى أرقام تشغيلية في تاريخه
أعلن مطار الملك خالد الدولي الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، تحقيقه أرقامًا قياسية في إحصائيات شهر يوليو 2025م، وذلك للأداء التشغيلي اليومي والشهري للمطار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن عدد مسافري مطار الملك خالد الدولي وصل في شهر يوليو 2025م إلى 142 , 538 مسافرًا؛ ليحقق بذلك أعلى رقم تشغيلي يومي في تاريخه، لتضاف هذه الأرقام إلى إحصائيات الشهر الذي استقبل المطار خلاله 3.9 ملايين مسافر في 26 ألف رحلة في جميع صالاته الداخلية والدولية؛ ليصبح بذلك أعلى شهر في تاريخ المطار من حيث عدد المسافرين والرحلات. يُذكر أن الرقم القياسي السابق للمطار لحركة المسافرين خلال يوم واحد سجل 131 , 691 مسافرًا في 1 أغسطس 2024م، ليرتفع الرقم هذا العام بنسبة 8 % ؛ مما يؤكّد مدى النمو المتسارع الذي يشهده المطار في الحركة التشغيلية خلال العام الواحد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي
"ديزرت فلاور" لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في "الأوكس"
قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية
"غود شير" لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا