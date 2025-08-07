"شؤون الشباب" و"صادرات البحرين" تختتمان بنجاح بطولة "مصدرون للشباب"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

اختُتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬مُصدّرون‭ ‬ – ‭ ‬للشباب‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬نُظّمت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وصادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬وهدفت‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬ودعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬تصديرية‭ ‬مبتكرة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكدت‭ ‬رباب‭ ‬خلف‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والدراسات‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬مُصدّرون‭ ‬ – ‭ ‬للشباب‮»‬‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتمكين‭ ‬ودعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصدير،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬نُسهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬التصديرية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬107‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الطموحين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رواد‭ ‬أعمال،‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تطبيقية‭ ‬متخصصة‭ ‬تناولت‭ ‬موضوعات‭ ‬حيوية،‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬الدولي،‭ ‬واختيار‭ ‬الأسواق‭ ‬المناسبة،‭ ‬وأبحاث‭ ‬سوق‭ ‬الصادرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مفاهيم‭ ‬الجاهزية‭ ‬للتصدير‭ ‬واللوجستيات‭ ‬العالمية‭. ‬وقد‭ ‬أتاح‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬التعليمي‭ ‬والتفاعلي‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬تطبيق‭ ‬المفاهيم‭ ‬النظرية‭ ‬عمليًا،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬لدخول‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬تمكنت‭ ‬أربع‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬يقودها‭ ‬رواد‭ ‬أعمال‭ ‬شباب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬قدّموا‭ ‬نماذج‭ ‬أعمالهم‭ ‬وخططهم‭ ‬التوسعية‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬متخصصة،‭ ‬عكست‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جودة‭ ‬المشاريع‭ ‬وابتكارها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭.‬

وقد‭ ‬تُوّجت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Socks ‭ ‬ Store ‮»‬‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬مُصدّرون‭ ‬ – ‭ ‬للشباب‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬منحها‭ ‬حوافز‭ ‬ودعمًا‭ ‬مميزًا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروعها‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬بمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لهم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭.‬