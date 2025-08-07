"شؤون الشباب" و"صادرات البحرين" تختتمان بنجاح بطولة "مصدرون للشباب"

"شؤون الشباب" و"صادرات البحرين" تختتمان بنجاح بطولة "مصدرون للشباب"
اختُتمت فعاليات بطولة «مُصدّرون – للشباب»، إحدى المبادرات المتميزة ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، التي نُظّمت في إطار التعاون الاستراتيجي بين وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين، وهدفت إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الشباب لاكتساب المهارات والمعارف العملية اللازمة لاستكشاف الأسواق العالمية وتطوير مشاريع تصديرية مبتكرة.
وفي هذا السياق أكدت رباب خلف مدير قسم التخطيط الاستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين أن بطولة «مُصدّرون – للشباب» تمثل خطوة استراتيجية نحو مواصلة بناء منظومة متكاملة لتمكين ودعم رواد الأعمال الشباب في مجال التصدير، ومن خلال هذا التعاون المثمر مع وزارة شؤون الشباب نُسهم في تأسيس قاعدة قوية لريادة الأعمال التصديرية، بما يدعم جهود مملكة البحرين في مواصلة التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها التجارية على المستوى العالمي.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة لأكثر من 107 من الشباب الطموحين، من بينهم رواد أعمال، في أربع ورش عمل تطبيقية متخصصة تناولت موضوعات حيوية، منها تطوير المنتجات والخدمات، واستراتيجيات التسويق الدولي، واختيار الأسواق المناسبة، وأبحاث سوق الصادرات، بالإضافة إلى مفاهيم الجاهزية للتصدير واللوجستيات العالمية. وقد أتاح هذا الإطار التعليمي والتفاعلي للمشاركين فرصة تطبيق المفاهيم النظرية عمليًا، ما أسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لدخول الأسواق الخارجية.
كما تمكنت أربع شركات ناشئة يقودها رواد أعمال شباب من التأهل إلى المرحلة النهائية، حيث قدّموا نماذج أعمالهم وخططهم التوسعية أمام لجنة تحكيم متخصصة، عكست من خلالها جودة المشاريع وابتكارها، إضافة إلى قدرتها على تحقيق التميز والتوسع في الأسواق الدولية.
وقد تُوّجت شركة « The Socks Store » بلقب بطولة «مُصدّرون – للشباب»، مع منحها حوافز ودعمًا مميزًا يسهم في تطوير مشروعها وتعزيز فرص نجاحها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتؤكد هذه المبادرة التزام وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين بمواصلة تعزيز قدرات رواد الأعمال الشباب، وتوفير المزيد من الفرص لهم للمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي فاعل في مجال التجارة الدولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي
"ديزرت فلاور" لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في "الأوكس"
قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية
"غود شير" لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا