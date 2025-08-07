  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"مزاد" تطلق بوابة البائعين الجديدة والمحسنة

2025-08-07 11:13:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬مزاد‭ ‬إطلاق‭ ‬بوابة‭ ‬البائعين‭ ‬الجديدة‭ ‬والمحسّنة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬نحو‭ ‬تحوّل‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬رقمية‭ ‬متكاملة‭ ‬يقودها‭ ‬المستخدمون‭.‬

وتضع‭ ‬هذه‭ ‬الترقية‭ ‬البائعين‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تجربة‭ ‬المنصة،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬عرض‭ ‬وبيع‭ ‬منتجاتهم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬بوابة‭ ‬البائعين‭ ‬لتبسيط‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬البيع،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬واجهة‭ ‬حديثة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬تتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬التسجيل‭ ‬وإدارة‭ ‬عروضهم‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشترين‭ ‬المحتملين‭ ‬بكل‭ ‬يسر،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬اللوحات‭ ‬المميزة،‭ ‬أو‭ ‬المقتنيات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬أو‭ ‬السيارات،‭ ‬أو‭ ‬العقارات،‭ ‬ويمكن‭ ‬للبائعين‭ ‬الآن‭ ‬رفع‭ ‬منتجاتهم‭ ‬بخطوات‭ ‬بسيطة،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬ومتنامية‭ ‬من‭ ‬المشترين‭ ‬النشطين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬مزاد‭.‬

وقال‭ ‬نزار‭ ‬حبيب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مزاد‭: ‬‮«‬مزاد‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجرد‭ ‬دار‭ ‬مزادات،‭ ‬بل‭ ‬نحن‭ ‬نبني‭ ‬سوقًا‭ ‬رقمية‭ ‬يستطيع‭ ‬الجميع‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬وبوابة‭ ‬البائعين‭ ‬تمنح‭ ‬المستخدمين‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬عروضهم‭ ‬والبيع‭ ‬بثقة‭ ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬فردًا‭ ‬أو‭ ‬شركة،‭ ‬وبات‭ ‬بإمكانك‭ ‬اليوم‭ ‬تحويل‭ ‬الأصول‭ ‬إلى‭ ‬قيمة‭ ‬حقيقية‭ ‬بسهولة‮»‬‭.‬

ويتضمن‭ ‬الإطلاق‭ ‬أيضًا‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬شاملة‭ ‬لواجهة‭ ‬المنصة،‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬تفاعلية‭ ‬وسلاسة‭ ‬للمستخدمين،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المزادات‭ ‬التقليدية،‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬البائعين‭ ‬الآن‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬للبيع‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬اشترِ‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭.‬

وتواصل‭ ‬مزاد‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الساعات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬والسلع‭ ‬الجلدية‭ ‬الراقية،‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الفريدة،‭ ‬والعقارات‭ ‬الحصرية،‭ ‬واليخوت‭. ‬وتعزز‭ ‬بوابة‭ ‬البائعين‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬جاذبية‭ ‬المنصة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬سواء‭ ‬للبيع،‭ ‬أو‭ ‬الشراء‭.‬

