"مزاد" تطلق بوابة البائعين الجديدة والمحسنة

"مزاد" تطلق بوابة البائعين الجديدة والمحسنة
أعلنت شركة مزاد إطلاق بوابة البائعين الجديدة والمحسّنة، في خطوة رئيسية نحو تحوّل الشركة إلى سوق رقمية متكاملة يقودها المستخدمون.
وتضع هذه الترقية البائعين في قلب تجربة المنصة، ما يتيح للأفراد والشركات في البحرين وخارجها عرض وبيع منتجاتهم عبر الإنترنت بكل سلاسة.
وتم تصميم بوابة البائعين لتبسيط وتسريع عملية البيع، حيث تقدم واجهة حديثة وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التسجيل وإدارة عروضهم والوصول إلى المشترين المحتملين بكل يسر، سواء كانت اللوحات المميزة، أو المقتنيات الفاخرة، أو السيارات، أو العقارات، ويمكن للبائعين الآن رفع منتجاتهم بخطوات بسيطة، والوصول إلى قاعدة واسعة ومتنامية من المشترين النشطين على منصة مزاد.
وقال نزار حبيب الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «مزاد لم تعد مجرد دار مزادات، بل نحن نبني سوقًا رقمية يستطيع الجميع المشاركة فيها، وبوابة البائعين تمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في عروضهم والبيع بثقة سواء كنت فردًا أو شركة، وبات بإمكانك اليوم تحويل الأصول إلى قيمة حقيقية بسهولة».
ويتضمن الإطلاق أيضًا إعادة تصميم شاملة لواجهة المنصة، لتقديم تجربة أكثر تفاعلية وسلاسة للمستخدمين، وبالإضافة إلى المزادات التقليدية، أصبح بإمكان البائعين الآن عرض منتجاتهم للبيع المباشر من خلال خاصية «اشترِ الآن»، ما يوفر مرونة أكبر في طريقة البيع والشراء.
وتواصل مزاد تقديم مجموعة من المنتجات المميزة في مختلف الفئات، بما في ذلك الساعات الفاخرة، والسلع الجلدية الراقية، والمجوهرات الفريدة، والعقارات الحصرية، واليخوت. وتعزز بوابة البائعين الجديدة من جاذبية المنصة، ما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الانضمام إلى السوق سواء للبيع، أو الشراء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي
"ديزرت فلاور" لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في "الأوكس"
قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية
"غود شير" لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا