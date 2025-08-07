ترامب يطالب بإجراء تعداد سكاني يستثني المهاجرين غير النظاميين

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المسؤولين بالتحضير لإجراء تعداد سكاني جديد يستثني المهاجرين غير النظاميين، في وقت يضغط البيت الأبيض على الولايات التابعة للجمهوريين لرسم خرائط انتخابية أكثر ملاءمة للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.ودعا ترامب إلى إجراء تعداد سكاني «جديد ودقيق للغاية» بناء على «حقائق وأرقام حديثة» تستند إلى انتخابات عام 2024.وقال الرئيس الأميركي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «لن يحتسب الأشخاص الموجودون في بلادنا بشكل غير قانوني في التعداد».وينص دستور الولايات المتحدة منذ عام 1790 على إجراء تعداد سكاني كل 10 سنوات، يحصي «العدد الإجمالي للأفراد في كل ولاية»، بما في ذلك من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.ومن المقرر إجراء التعداد التالي في عام 2030، والاستعدادات قائمة منذ الآن لهذه المهمة الضخمة.ولم يوضح ترامب ما إذا كان يشير إلى التعداد السكاني الذي يجرى بانتظام والمقرر في عام 2030 أو إلى تعداد منفصل.ويستخدم التعداد السكاني لتحديد كيفية انتخاب أعضاء الكونغرس، ويقدر «مركز بيو للأبحاث» أن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في عام 2020 كان سيحرم كلا من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس من مقعد في مجلس النواب.كما يستخدم لتوزيع الأصوات في «المجمع الانتخابي» الذي يقرر الانتخابات الرئاسية على مستوى الولايات، ولتخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي.وحاول ترامب اتخاذ خطوات مماثلة في ولايته الأولى، لكن المحكمة العليا منعته من إضافة سؤال عن الجنسية إلى التعداد السكاني.وأظهرت دراسة نشرت في مارس الماضي أن إضافة سؤال عن الجنسية من المرجح أن يقوض دقة تعداد سكان البلاد.ويعتقد الخبراء أن من شأن ذلك أن يدفع الأسر التي تضم سكانا من أصول لاتينية وآسيوية إلى الاحجام عن الإبلاغ عن أنفسهم.وتأتي دعوة ترامب لإجراء تعداد سكاني جديد في ظل خلافات حادة بين المشرعين على مستوى الولايات، ففي تكساس ينكب المسؤولون على درس مقترحات خريطة انتخابية جديدة من شأنها أن تمنح الجمهوريين ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.ويدرس الحكام الجمهوريون في ولايات عدة أخرى خرائط جديدة قبل انتخابات عام 2026، في محاولة لحماية الغالبية الضئيلة في مجلس النواب والتي قد تنقلب مع فوز الديموقراطيين بثلاثة مقاعد.وتعهد الديموقراطيون بالرد بمقترحات خاصة، ربما في نيويورك وكاليفورنيا، أكبر ولايات في اميركا.

