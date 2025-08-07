البرازيل محامو الرئيس السابق بولسونارو يطالبون برفع الإقامة الجبرية عنه

قدم محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو التماسا إلى المحكمة العليا طالبين رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه.وتم وضع الزعيم السابق الذي قاد البرازيل بين عامي 2019 و2022، في الإقامة الجبرية في منزله في برازيليا منذ الاثنين الماضي لانتهاكه حظرا قضائيا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قبل انتهاء محاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بعد هزيمته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.واعتبر محاموه أنه «لم يكن هناك انتهاك للتدابير الاحترازية» عندما نشر أنصار للرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمكالمة فيديو بينه وبين نجله الأكبر السيناتور فلافيو بولسونارو الذي كان يشارك في تظاهرة تضامن مع والده في ريو دي جانيرو الأحد الفائت.وقال المحامون في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس «إذا كان ممنوعا من تحية الجمهور، فإنه لا يستطيع التعبير عن نفسه، وهو ما يرقى إلى مستوى الرقابة».وشددوا على أن الزعيم اليميني يحتفظ بالحق في إجراء مقابلات، و«ليس لديه سيطرة على أطراف ثالثة قد تنشر محتوى» عنه.وإذا لم يعد القاضي ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن قضية بولسونارو أمام المحكمة العليا، النظر في أمر الإقامة الجبرية، فإن المحامين يطلبون عرض القرار للتصويت أمام القضاة الأربعة الآخرين المشاركين في المحاكمة التي من المتوقع أن تنتهي في الأسابيع المقبلة.وعلى الضابط السابق في الجيش البالغ 70 عاما البقاء في مقر إقامته حتى ذلك التاريخ، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 40 عاما.ويحظى جايير بولسونارو بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض الواردات البرازيلية مؤخرا، ردا على ما وصفه بـ«حملة شعواء» ضد حليفه الأيديولوجي.

