لندن تحتجز أول المهاجرين غير القانونيين عبر المانش بموجب الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني

2025-08-07 11:12:33
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها احتجزت أول المهاجرين الواصلين بطريقة غير شرعية إلى المملكة المتحدة، والمقرر ترحيلهم إلى فرنسا بموجب الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قارب الأربعاء الفائت في منتصف النهار احتجزوا وسيتم وضعهم في مراكز خاصة بسلطات الهجرة في انتظار ترحيلهم، من دون ذكر عددهم.
ويهدف الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني الجديد، الذي أعلن عنه خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في يوليو الفائت، إلى ردع الأشخاص الذين يرغبون في عبور قناة المانش على متن قوارب غير آمنة ومكتظة في رحلات تنظمها شبكات التهريب.
ووفقا للندن، من المتوقع أن تتم عمليات الترحيل الأولى إلى فرنسا «في الأسابيع المقبلة».
وأوضحت وزارة الداخلية أن بريطانيا ستقوم خلال ثلاثة أيام بإرسال أسماء المهاجرين الذين اعتقلوا وترغب في ترحيلهم إلى فرنسا، فيما سيكون لدى السلطات الفرنسية مهلة 14 يوما للرد.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يتعرض لضغوط متزايدة للحد من وصول المهاجرين، في منشور على منصة إكس «عندما وعدت بأني لن أتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حدودنا، كنت جادا».
ودخل أكثر من 25400 شخص المملكة المتحدة عبر هذا الطريق منذ مطلع العام الحالي، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي.
ويقوم الاتفاق على مبدأ «واحد مقابل واحد» أي أنه مقابل كل مهاجر يعاد إلى فرنسا بعد دخوله الأراضي البريطانية بطريقة غير نظامية، تلتزم لندن استقبال مهاجر من الموجودين على الأراضي الفرنسية، شرط أن يكون قد تقدم بطلب عبر منصة إلكترونية، ويعطى الأولوية من أثبت صلته ببريطانيا.
وأطلقت هذه المنصة يوم الخميس 7 اغسطس الجاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية.

