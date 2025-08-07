لندن تحتجز أول المهاجرين غير القانونيين عبر المانش بموجب الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني

403
لندن تحتجز أول المهاجرين غير القانونيين عبر المانش بموجب الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها احتجزت أول المهاجرين الواصلين بطريقة غير شرعية إلى المملكة المتحدة، والمقرر ترحيلهم إلى فرنسا بموجب الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قارب الأربعاء الفائت في منتصف النهار احتجزوا وسيتم وضعهم في مراكز خاصة بسلطات الهجرة في انتظار ترحيلهم، من دون ذكر عددهم.
ويهدف الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني الجديد، الذي أعلن عنه خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في يوليو الفائت، إلى ردع الأشخاص الذين يرغبون في عبور قناة المانش على متن قوارب غير آمنة ومكتظة في رحلات تنظمها شبكات التهريب.
ووفقا للندن، من المتوقع أن تتم عمليات الترحيل الأولى إلى فرنسا «في الأسابيع المقبلة».
وأوضحت وزارة الداخلية أن بريطانيا ستقوم خلال ثلاثة أيام بإرسال أسماء المهاجرين الذين اعتقلوا وترغب في ترحيلهم إلى فرنسا، فيما سيكون لدى السلطات الفرنسية مهلة 14 يوما للرد.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يتعرض لضغوط متزايدة للحد من وصول المهاجرين، في منشور على منصة إكس «عندما وعدت بأني لن أتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حدودنا، كنت جادا».
ودخل أكثر من 25400 شخص المملكة المتحدة عبر هذا الطريق منذ مطلع العام الحالي، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي.
ويقوم الاتفاق على مبدأ «واحد مقابل واحد» أي أنه مقابل كل مهاجر يعاد إلى فرنسا بعد دخوله الأراضي البريطانية بطريقة غير نظامية، تلتزم لندن استقبال مهاجر من الموجودين على الأراضي الفرنسية، شرط أن يكون قد تقدم بطلب عبر منصة إلكترونية، ويعطى الأولوية من أثبت صلته ببريطانيا.
وأطلقت هذه المنصة يوم الخميس 7 اغسطس الجاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية.
