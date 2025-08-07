سيئول الادعاء يطالب بتوقيف زوجة الرئيس السابق لـ شبهات مالية

طالب مكتب المدعية الخاصة في كوريا الجنوبية بإصدار مذكرة توقيف في حق السيدة الأولى السابقة كيم كيون- هي، غداة استجوابها على خلفية سلسلة من الشبهات، من بينها: الفساد والتلاعب بأسعار البورصة.وقالت المدعية الخاصة أوه جونغ-هي خلال مؤتمر صحافي: «طالبنا بمذكرة توقيف في حق السيدة كيم» زوجة الرئيس السابق يون سوك يول الذي أقيل من منصبه واعتقل بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية العام الماضي.وأشارت المدعية إلى أن الاتهامات تتمحور حول انتهاك قوانين بشأن الأسواق المالية والاستثمارات، فضلا عن قوانين في مجال تمويل الأنشطة السياسية.وفي حال صدور مذكرة التوقيف، ستكون هذه المرة الأولى في كوريا الجنوبية التي يوقف فيها رئيس سابق وزوجته.وقالت السيدة الأولى السابقة أمس الأول قبل جلسة الاستجواب: «أقدم اعتذارا صادقا على تسببي بمشاكل فيما أنا شخص عديم الأهمية. سأتعاون بالكامل مع التحقيق».لكنها نفت الشبهات المنسوبة إليها خلال جلسة الاستجواب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.وتتهم كيم بأنها رفعت أسعار أسهم إحدى الشركات بطريقة مبالغ فيها بين 2009 و2012 وتلقت هدايا فاخرة خلافا لقوانين مكافحة الفساد عندما كان زوجها في الرئاسة.كما تتهم بانتهاك القوانين الانتخابية من خلال التدخل في مسار تعيين برلمانيين من الحزب السابق لزوجها «حزب السلطة للشعب».واستخدم يون سوك يول خلال توليه الرئاسة حق الفيتو 3 مرات لنقض قوانين كان الهدف منها فتح تحقيقات خاصة بشأن كيم، واصفا إياها بـ«الدعاية السياسية». ولجأ إلى حقه في النقص في أواخر نوفمبر2024، قبل أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية.من جهة أخرى، أعلنت السلطات في سيئول أنها أنقذت منشقا من الشمال عبر الحدود البحرية بين البلدين سباحة مستعينا بمواد من البلاستيك.وأوضحت رئاسة هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي أن هذا الشخص عبر بين شطري شبه الجزيرة ليل 30 يوليو الفائت. وتعرف هذه الحدود البحرية بخط الحد الشمالي، وسبق لمنشقين من الشمال أن عبروها سباحة للوصول إلى جزيرة غانغهوا التابعة لكوريا الجنوبية.وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن الشخص المعني كان قد ربط إلى جسده عوازل من مادة الستايروفوم (بوليستيرين)، ولوح بيده طالبا المساعدة، وقال لضابط بحري كوري جنوبي إنه يريد الانشقاق.وأشارت سيئول إلى أن العملية استغرقت ساعات عدة، وأنجزت عند الرابعة فجر 31 يوليو الماضي بالتوقيت المحلي.وأكدت وزارة الدفاع أن الشخص الكوري الشمالي هو قيد التوقيف حاليا.إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما ستجريان مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في أغسطس الجاري لتعزيز جاهزيتهما في مواجهة التهديدات العسكرية المتطورة من كوريا الشمالية.وذكر البلدان في بيان مشترك نقلته وكالة انباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من المقرر إجراء مناورات (درع الحرية) السنوية في الفترة بين 18 و28 الجاري، والتي تهدف لتحسين قدرات الحليفين في جميع المجالات.وأضاف البيان أن «تلك التدريبات ستدعم التنسيق بين الوكالات في حكومة كوريا الجنوبية لتعزيز إدارة الأزمات على المستوى المحلي والاستجابة للسلامة المدنية وقدرات الدفاع السيبراني ما يقدم نهجا حكوميا داخليا شاملا ومشتركا وموحدا للاستعداد للحرب والدفاع الوطني».

