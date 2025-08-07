تايلند وكمبوديا توافقان على نشر فرق مراقبة من آسيان لدعم وقف إطلاق النار بينهما

وافقت كمبوديا وتايلند على نشر فرق مراقبة مؤقتة على جانبي الحدود بين البلدين تضم ملحقين عسكريين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين اللذين شهدا اشتباكات حدودية دامية في الفترة الاخيرة.جاء ذلك في محضر الاجتماع الاستثنائي للجنة الحدود العامة الذي عقد في ماليزيا، برئاسة نائب رئيس الوزراء الكمبودي ووزير الدفاع تيا سيها ونائب وزير الدفاع التايلندي الجنرال ناتافون ناكفانيت ومشاركة ماليزية وأمريكية وصينية بصفة مراقبين.ونص محضر الاجتماع على أن كل فريق مراقبة مؤقت سيدعى بشكل مستقل من قبل الدولة المستضيفة بالتشاور مع ماليزيا على أن يعمل دون عبور للحدود وبتنسيق ومشاورة وثيقة مع اللجنة الحدودية الإقليمية واللجنة العامة للحدود في كل دولة.وتضمنت الترتيبات المؤقتة اتفاقات رئيسة تشمل تجميد أي تحركات أو تعزيزات عسكرية جديدة وإعادة رفات الجنود القتلى في الوقت المناسب والامتناع عن نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل السريع لتجنب التصعيد في حال تجدد التوترات.وجاء في المحضر أنه «في حال وقوع صراع مسلح سواء كان مقصودا أو غير مقصود يتوجب على الطرفين التشاور فورا على المستوى المحلي عبر الآليات الثنائية القائمة لمنع التصعيد على امتداد الحدود لما في ذلك من تهديد لسلامة المدنيين والجنود».من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان ان نشر فرق (آسيان) يهدف إلى دعم جهود مراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز التنسيق الطبي في المناطق الحدودية المتوترة، مضيفا أن ذلك يعكس التزاما مشتركا بتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره للثقة التي منحتها كل من تايلند وكمبوديا لماليزيا لمواصلة قيادة جهود الوساطة ومتابعة الوضع الحدودي لاسيما من خلال الدور القيادي الذي يضطلع به القائد العام للقوات المسلحة الماليزية الجنرال محمد نظام جعفر.ومن جهته، قال وزير الدفاع التايلندي أن بلاده ملتزمة بالحوار الصادق «كما يفعل الجيران الطيبون»، آملا أن تبادل كمبوديا هذه النية بالمثل.فيما أعرب وزير دفاع كمبوديا عن أمله في أن تطلق تايلند قريبا سراح 18 جنديا كمبوديا لا يزالون محتجزين لديها.بدوره، قال السفير الأميركي لدى ماليزيا إدغارد دي كاغان إن بلاده ستتابع عن كثب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار مجددا دعم الولايات المتحدة لدور (آسيان) في العملية.وتشهد الحدود بين تايلند وكمبوديا منذ منتصف يوليو 2025 حالة من التوتر الأمني بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة نقاط حدودية متنازع عليها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين ونزوح آلاف المدنيين.وفي 28 يوليو الماضي نجحت ماليزيا بصفتها رئيسة تجمع (آسيان) في التوسط لعقد اجتماع خاص بين الطرفين أسفر عن التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بدعم وتنسيق من الولايات المتحدة والصين وسط دعوات إقليمية للتهدئة والحوار.

MENAFN07082025000130011022ID1109901683