تايلند وكمبوديا توافقان على نشر فرق مراقبة من آسيان لدعم وقف إطلاق النار بينهما

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تايلند وكمبوديا توافقان على نشر فرق مراقبة من آسيان لدعم وقف إطلاق النار بينهما
(MENAFN- Al-Anbaa)
وافقت كمبوديا وتايلند على نشر فرق مراقبة مؤقتة على جانبي الحدود بين البلدين تضم ملحقين عسكريين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين اللذين شهدا اشتباكات حدودية دامية في الفترة الاخيرة.
جاء ذلك في محضر الاجتماع الاستثنائي للجنة الحدود العامة الذي عقد في ماليزيا، برئاسة نائب رئيس الوزراء الكمبودي ووزير الدفاع تيا سيها ونائب وزير الدفاع التايلندي الجنرال ناتافون ناكفانيت ومشاركة ماليزية وأمريكية وصينية بصفة مراقبين.
ونص محضر الاجتماع على أن كل فريق مراقبة مؤقت سيدعى بشكل مستقل من قبل الدولة المستضيفة بالتشاور مع ماليزيا على أن يعمل دون عبور للحدود وبتنسيق ومشاورة وثيقة مع اللجنة الحدودية الإقليمية واللجنة العامة للحدود في كل دولة.
وتضمنت الترتيبات المؤقتة اتفاقات رئيسة تشمل تجميد أي تحركات أو تعزيزات عسكرية جديدة وإعادة رفات الجنود القتلى في الوقت المناسب والامتناع عن نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل السريع لتجنب التصعيد في حال تجدد التوترات.
وجاء في المحضر أنه «في حال وقوع صراع مسلح سواء كان مقصودا أو غير مقصود يتوجب على الطرفين التشاور فورا على المستوى المحلي عبر الآليات الثنائية القائمة لمنع التصعيد على امتداد الحدود لما في ذلك من تهديد لسلامة المدنيين والجنود».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان ان نشر فرق (آسيان) يهدف إلى دعم جهود مراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز التنسيق الطبي في المناطق الحدودية المتوترة، مضيفا أن ذلك يعكس التزاما مشتركا بتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره للثقة التي منحتها كل من تايلند وكمبوديا لماليزيا لمواصلة قيادة جهود الوساطة ومتابعة الوضع الحدودي لاسيما من خلال الدور القيادي الذي يضطلع به القائد العام للقوات المسلحة الماليزية الجنرال محمد نظام جعفر.
ومن جهته، قال وزير الدفاع التايلندي أن بلاده ملتزمة بالحوار الصادق «كما يفعل الجيران الطيبون»، آملا أن تبادل كمبوديا هذه النية بالمثل.
فيما أعرب وزير دفاع كمبوديا عن أمله في أن تطلق تايلند قريبا سراح 18 جنديا كمبوديا لا يزالون محتجزين لديها.
بدوره، قال السفير الأميركي لدى ماليزيا إدغارد دي كاغان إن بلاده ستتابع عن كثب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار مجددا دعم الولايات المتحدة لدور (آسيان) في العملية.
وتشهد الحدود بين تايلند وكمبوديا منذ منتصف يوليو 2025 حالة من التوتر الأمني بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة نقاط حدودية متنازع عليها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين ونزوح آلاف المدنيين.
وفي 28 يوليو الماضي نجحت ماليزيا بصفتها رئيسة تجمع (آسيان) في التوسط لعقد اجتماع خاص بين الطرفين أسفر عن التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بدعم وتنسيق من الولايات المتحدة والصين وسط دعوات إقليمية للتهدئة والحوار.
وافقت كمبوديا وتايلند على نشر فرق مراقبة مؤقتة على جانبي الحدود بين البلدين تضم ملحقين عسكريين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين اللذين شهدا اشتباكات حدودية دامية في الفترة الاخيرة.
جاء ذلك في محضر الاجتماع الاستثنائي للجنة الحدود العامة الذي عقد في ماليزيا، برئاسة نائب رئيس الوزراء الكمبودي ووزير الدفاع تيا سيها ونائب وزير الدفاع التايلندي الجنرال ناتافون ناكفانيت ومشاركة ماليزية وأمريكية وصينية بصفة مراقبين.
ونص محضر الاجتماع على أن كل فريق مراقبة مؤقت سيدعى بشكل مستقل من قبل الدولة المستضيفة بالتشاور مع ماليزيا على أن يعمل دون عبور للحدود وبتنسيق ومشاورة وثيقة مع اللجنة الحدودية الإقليمية واللجنة العامة للحدود في كل دولة.
وتضمنت الترتيبات المؤقتة اتفاقات رئيسة تشمل تجميد أي تحركات أو تعزيزات عسكرية جديدة وإعادة رفات الجنود القتلى في الوقت المناسب والامتناع عن نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل السريع لتجنب التصعيد في حال تجدد التوترات.
وجاء في المحضر أنه «في حال وقوع صراع مسلح سواء كان مقصودا أو غير مقصود يتوجب على الطرفين التشاور فورا على المستوى المحلي عبر الآليات الثنائية القائمة لمنع التصعيد على امتداد الحدود لما في ذلك من تهديد لسلامة المدنيين والجنود».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان ان نشر فرق (آسيان) يهدف إلى دعم جهود مراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز التنسيق الطبي في المناطق الحدودية المتوترة، مضيفا أن ذلك يعكس التزاما مشتركا بتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره للثقة التي منحتها كل من تايلند وكمبوديا لماليزيا لمواصلة قيادة جهود الوساطة ومتابعة الوضع الحدودي لاسيما من خلال الدور القيادي الذي يضطلع به القائد العام للقوات المسلحة الماليزية الجنرال محمد نظام جعفر.
ومن جهته، قال وزير الدفاع التايلندي أن بلاده ملتزمة بالحوار الصادق «كما يفعل الجيران الطيبون»، آملا أن تبادل كمبوديا هذه النية بالمثل.
فيما أعرب وزير دفاع كمبوديا عن أمله في أن تطلق تايلند قريبا سراح 18 جنديا كمبوديا لا يزالون محتجزين لديها.
بدوره، قال السفير الأميركي لدى ماليزيا إدغارد دي كاغان إن بلاده ستتابع عن كثب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار مجددا دعم الولايات المتحدة لدور (آسيان) في العملية.
وتشهد الحدود بين تايلند وكمبوديا منذ منتصف يوليو 2025 حالة من التوتر الأمني بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة نقاط حدودية متنازع عليها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين ونزوح آلاف المدنيين.
وفي 28 يوليو الماضي نجحت ماليزيا بصفتها رئيسة تجمع (آسيان) في التوسط لعقد اجتماع خاص بين الطرفين أسفر عن التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بدعم وتنسيق من الولايات المتحدة والصين وسط دعوات إقليمية للتهدئة والحوار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة الفنان المصري سيد صادق
المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم دور المجموعات بمواجهة الصين غدا
الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026