الكرملين اللقاء بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل وجار التحضير له

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إنه تم الاتفاق على مكان اللقاء المرتقب بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.وأضاف أوشاكوف في تصريحات صحافية أنه بناء على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء قمة بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة، وأن الطرفين بدآ العمل المشترك على تفاصيل إعداد اللقاء المرتقب.وتابع: «من الصعب في هذه المرحلة تحديد المدة التي ستستغرقها الاستعدادات لهذا اللقاء. ومع ذلك، فقد تم النظر في خيار عقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل، ونحن ننظر إلى هذا الخيار بشكل إيجابي».وفيما يتعلق باحتمالات عقد لقاء ثلاثي يجمع بوتين وترامب ونظيريهما الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال أوشاكوف إن هذا الخيار «الذي بدأ الحديث عنه في واشنطن لأسباب غير واضحة»، قد «جاء ذكره على لسان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال محادثاته في الكرملين أمس الأول، و«لم تتم مناقشته».وأوضح أوشاكوف أن روسيا تعتبر أن «الأمر الأهم هو جعل هذا اللقاء ناجحا ومثمرا».وأكد ان لقاء بوتين مع ويتكوف «جرى في أجواء عملية وبناءة»، مبينا انه «تم استعراض الأفكار حول المزيد من العمل المشترك في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية».

