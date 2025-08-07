الكرملين اللقاء بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل وجار التحضير له

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكرملين اللقاء بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل وجار التحضير له
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إنه تم الاتفاق على مكان اللقاء المرتقب بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف في تصريحات صحافية أنه بناء على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء قمة بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة، وأن الطرفين بدآ العمل المشترك على تفاصيل إعداد اللقاء المرتقب.
وتابع: «من الصعب في هذه المرحلة تحديد المدة التي ستستغرقها الاستعدادات لهذا اللقاء. ومع ذلك، فقد تم النظر في خيار عقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل، ونحن ننظر إلى هذا الخيار بشكل إيجابي».
وفيما يتعلق باحتمالات عقد لقاء ثلاثي يجمع بوتين وترامب ونظيريهما الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال أوشاكوف إن هذا الخيار «الذي بدأ الحديث عنه في واشنطن لأسباب غير واضحة»، قد «جاء ذكره على لسان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال محادثاته في الكرملين أمس الأول، و«لم تتم مناقشته».
وأوضح أوشاكوف أن روسيا تعتبر أن «الأمر الأهم هو جعل هذا اللقاء ناجحا ومثمرا».
وأكد ان لقاء بوتين مع ويتكوف «جرى في أجواء عملية وبناءة»، مبينا انه «تم استعراض الأفكار حول المزيد من العمل المشترك في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية».
قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إنه تم الاتفاق على مكان اللقاء المرتقب بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف في تصريحات صحافية أنه بناء على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء قمة بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة، وأن الطرفين بدآ العمل المشترك على تفاصيل إعداد اللقاء المرتقب.
وتابع: «من الصعب في هذه المرحلة تحديد المدة التي ستستغرقها الاستعدادات لهذا اللقاء. ومع ذلك، فقد تم النظر في خيار عقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل، ونحن ننظر إلى هذا الخيار بشكل إيجابي».
وفيما يتعلق باحتمالات عقد لقاء ثلاثي يجمع بوتين وترامب ونظيريهما الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال أوشاكوف إن هذا الخيار «الذي بدأ الحديث عنه في واشنطن لأسباب غير واضحة»، قد «جاء ذكره على لسان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال محادثاته في الكرملين أمس الأول، و«لم تتم مناقشته».
وأوضح أوشاكوف أن روسيا تعتبر أن «الأمر الأهم هو جعل هذا اللقاء ناجحا ومثمرا».
وأكد ان لقاء بوتين مع ويتكوف «جرى في أجواء عملية وبناءة»، مبينا انه «تم استعراض الأفكار حول المزيد من العمل المشترك في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة الفنان المصري سيد صادق
المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم دور المجموعات بمواجهة الصين غدا
الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026