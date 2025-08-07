ميراندا: الصليبخات يلعب 4 مباريات بالقاهرة

هادي العنزيذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات انتونيو ميراندا أن فريقه سيظهر بشكل مغاير عن الموسم الماضي. وأضاف في تصريح لـ «الأنباء»: «الفريق شهد عديدا من التغيرات سواء من حيث التعاقدات الجديدة مع أربعة محترفين برازيليين، أو استقطاب عدد من اللاعبين المحليين، وعليه فإننا سنظهر بشكل افضل وأكثر تنافسية عن الموسم الماضي، رغم أن اللاعبين اجتهدوا قدر استطاعتهم، وخضنا منافسة شرسة حتى الجولة الأخيرة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدوري الممتاز».وأشار ميراندا إلى أن الصليبخات سيلعب 4 مباريات ودية على أقل تقدير في معسكره التدريبي في القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 9 سبتمبر المقبل، مبينا ان المرحلة التحضيرية الأولى تسير بشكل جيد، وان اللاعبين يقومون بواجباتهم بحماسة عالية، وسيتم رفع الحمل التدريبي لأقصى مراحله في القاهرة، من خلال تدريبات صباحية ومسائية، تشمل توزيع اللاعبين إلى مجموعتين واحدة تقوم بالواجبات الدفاعية والأخرى بالهجومية، بالإضافة إلى المباريات الودية مع الفرق المصرية، ونأمل أن يتواصل العطاء المتميز للاعبين في الفترة المقبلة وصولا الى أفضل جاهزية ممكنة، مشددا على أن بداية تدريبات «الأحمر» تعد كافية قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى 14 سبتمبر المقبل.

