ميراندا: الصليبخات يلعب 4 مباريات بالقاهرة
(MENAFN- Al-Anbaa)
هادي العنزي
ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات انتونيو ميراندا أن فريقه سيظهر بشكل مغاير عن الموسم الماضي. وأضاف في تصريح لـ «الأنباء»: «الفريق شهد عديدا من التغيرات سواء من حيث التعاقدات الجديدة مع أربعة محترفين برازيليين، أو استقطاب عدد من اللاعبين المحليين، وعليه فإننا سنظهر بشكل افضل وأكثر تنافسية عن الموسم الماضي، رغم أن اللاعبين اجتهدوا قدر استطاعتهم، وخضنا منافسة شرسة حتى الجولة الأخيرة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدوري الممتاز».
وأشار ميراندا إلى أن الصليبخات سيلعب 4 مباريات ودية على أقل تقدير في معسكره التدريبي في القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 9 سبتمبر المقبل، مبينا ان المرحلة التحضيرية الأولى تسير بشكل جيد، وان اللاعبين يقومون بواجباتهم بحماسة عالية، وسيتم رفع الحمل التدريبي لأقصى مراحله في القاهرة، من خلال تدريبات صباحية ومسائية، تشمل توزيع اللاعبين إلى مجموعتين واحدة تقوم بالواجبات الدفاعية والأخرى بالهجومية، بالإضافة إلى المباريات الودية مع الفرق المصرية، ونأمل أن يتواصل العطاء المتميز للاعبين في الفترة المقبلة وصولا الى أفضل جاهزية ممكنة، مشددا على أن بداية تدريبات «الأحمر» تعد كافية قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى 14 سبتمبر المقبل.
