سوزا وصل ليبدأ مهمته مع "الأزرق"

2025-08-07 11:12:25
مبارك الخالدي
وصل مساء أول من أمس مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي هوليو سوزا والطاقم الفني المساعد له، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة للشؤون الفنية أسامة حسين، ومدير المنتخبات سعود المجمد، ومدير المنتخب عبدالرحمن الموسى.
ومن المقرر أن يعقد المدرب سوزا مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل يتحدث فيه عن خطة عمل إعداد الأزرق خلال الفترة المقبلة والتي تمتد لعامين، بالإضافة إلى الحديث عن البرنامج الإعدادي، لكنه سيعقد قبلها عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري والإدارة الفنية لكي تكون الصورة أوضح له ولجهازه المعاون بشأن جميع الترتيبات.
وستكون المهمة الأولى لسوزا مع منتخبنا في إندونيسيا، حيث سيخوض الأزرق مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل ضمن فترة التوقف الدولي أمام منتخبي اندونيسيا ولبنان.
من جانب آخر، جرت أمس قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئين في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، وقد قسمت المنتخبات الـ 38 على سبع مجموعات، ثلاث مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، و4 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، وجاء منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات تايلند وتركمانستان ومنغوليا وجزر المالديف، ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات السبع إلى النهائيات، وستقام التصفيات بنظام التجمع «دوري من دور واحد» خلال الفترة من 22 نوفمبر المقبل حتى 30 منه، وتقام منافسات مجموعة الأزرق في تايلند.
وكانت 9 منتخبات قد تأهلت بشكل مباشر إلى النهائيات ولن تخوض التصفيات نظرا لتأهلها إلى كأس العالم القادم 2025 والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية (الدوحة) في نوفمبر المقبل، وهي قطر والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وكوريا الشمالية وطاجيكستان وإندونيسيا.

