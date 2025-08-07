سوزا وصل ليبدأ مهمته مع "الأزرق"

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سوزا وصل ليبدأ مهمته مع "الأزرق"
(MENAFN- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
وصل مساء أول من أمس مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي هوليو سوزا والطاقم الفني المساعد له، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة للشؤون الفنية أسامة حسين، ومدير المنتخبات سعود المجمد، ومدير المنتخب عبدالرحمن الموسى.
ومن المقرر أن يعقد المدرب سوزا مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل يتحدث فيه عن خطة عمل إعداد الأزرق خلال الفترة المقبلة والتي تمتد لعامين، بالإضافة إلى الحديث عن البرنامج الإعدادي، لكنه سيعقد قبلها عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري والإدارة الفنية لكي تكون الصورة أوضح له ولجهازه المعاون بشأن جميع الترتيبات.
وستكون المهمة الأولى لسوزا مع منتخبنا في إندونيسيا، حيث سيخوض الأزرق مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل ضمن فترة التوقف الدولي أمام منتخبي اندونيسيا ولبنان.
من جانب آخر، جرت أمس قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئين في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، وقد قسمت المنتخبات الـ 38 على سبع مجموعات، ثلاث مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، و4 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، وجاء منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات تايلند وتركمانستان ومنغوليا وجزر المالديف، ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات السبع إلى النهائيات، وستقام التصفيات بنظام التجمع «دوري من دور واحد» خلال الفترة من 22 نوفمبر المقبل حتى 30 منه، وتقام منافسات مجموعة الأزرق في تايلند.
وكانت 9 منتخبات قد تأهلت بشكل مباشر إلى النهائيات ولن تخوض التصفيات نظرا لتأهلها إلى كأس العالم القادم 2025 والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية (الدوحة) في نوفمبر المقبل، وهي قطر والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وكوريا الشمالية وطاجيكستان وإندونيسيا.
مبارك الخالدي
وصل مساء أول من أمس مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي هوليو سوزا والطاقم الفني المساعد له، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة للشؤون الفنية أسامة حسين، ومدير المنتخبات سعود المجمد، ومدير المنتخب عبدالرحمن الموسى.
ومن المقرر أن يعقد المدرب سوزا مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل يتحدث فيه عن خطة عمل إعداد الأزرق خلال الفترة المقبلة والتي تمتد لعامين، بالإضافة إلى الحديث عن البرنامج الإعدادي، لكنه سيعقد قبلها عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري والإدارة الفنية لكي تكون الصورة أوضح له ولجهازه المعاون بشأن جميع الترتيبات.
وستكون المهمة الأولى لسوزا مع منتخبنا في إندونيسيا، حيث سيخوض الأزرق مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل ضمن فترة التوقف الدولي أمام منتخبي اندونيسيا ولبنان.
من جانب آخر، جرت أمس قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئين في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، وقد قسمت المنتخبات الـ 38 على سبع مجموعات، ثلاث مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، و4 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، وجاء منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات تايلند وتركمانستان ومنغوليا وجزر المالديف، ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات السبع إلى النهائيات، وستقام التصفيات بنظام التجمع «دوري من دور واحد» خلال الفترة من 22 نوفمبر المقبل حتى 30 منه، وتقام منافسات مجموعة الأزرق في تايلند.
وكانت 9 منتخبات قد تأهلت بشكل مباشر إلى النهائيات ولن تخوض التصفيات نظرا لتأهلها إلى كأس العالم القادم 2025 والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية (الدوحة) في نوفمبر المقبل، وهي قطر والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وكوريا الشمالية وطاجيكستان وإندونيسيا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة الفنان المصري سيد صادق
المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم دور المجموعات بمواجهة الصين غدا
الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026