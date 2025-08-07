القادسية يلتقي الأخدود السعودي غداً

عبدالعزيز جاسميخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بتركيا عندما يلتقي الأخدود السعودي غدا استعدادا لانطلاق دوري الممتاز 12 سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الأصفر في الجولة الأولى نظيره النصر.وستكون مواجهة الأخدود ضمن سلسلة من المباريات الودية الست التي سيخوضها القادسية في مدينة إزميت بعد أن سبق ان حدد مواجهتين مع الفيصلي السعودي 12 الجاري، والإمارات الإماراتي 19 منه وتتبقى له 3 مواجهات سيعلن عنها متى ما استقر على الأسماء والمواعيد.إلى ذلك، انضم المهاجم عيد الرشيدي الى تدريبات الفريق بعدما غاب عنها في الأيام الماضية لعقد قرانه وسيكون ضمن اختيارات الجهاز الفني في مواجهة الغد.ويدرك المدرب التونسي نبيل معلول أن المباريات الودية في تركيا ستكون مهمة جدا، لأن الفريق سيقضي معظم فترة الإعداد هناك والتي تعتبر الأطول بين جميع الفرق حيث تصل الى شهر، وهو ما يعني أن تصحيح الأخطاء بعد العودة من المعسكر سيكون صعبا جدا بسبب انضمام لاعبيه إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، وبمجرد عودتهم سيشاركون في حصتين تدريبيتين فقط قبل الدخول في منافسات الدوري.وقد تكون مواجهة الأخدود وهو أحد الفرق المتواجدة في دوري روشن السعودي بمنزلة البداية الحقيقية للوقوف على مستوى اللاعبين البدني، وكذلك مدى انسجامهم مع طريقة لعبه.من جهة أخرى، تغادر غدا بعثة فريق النصر إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 29 الشهر الجاري تتخلله 4 مباريات ودية تحت قيادة المدرب التونسي جميل بلقاسم.

