القادسية يلتقي الأخدود السعودي غداً

القادسية يلتقي الأخدود السعودي غداً
(MENAFN- Al-Anbaa)
عبدالعزيز جاسم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بتركيا عندما يلتقي الأخدود السعودي غدا استعدادا لانطلاق دوري الممتاز 12 سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الأصفر في الجولة الأولى نظيره النصر.
وستكون مواجهة الأخدود ضمن سلسلة من المباريات الودية الست التي سيخوضها القادسية في مدينة إزميت بعد أن سبق ان حدد مواجهتين مع الفيصلي السعودي 12 الجاري، والإمارات الإماراتي 19 منه وتتبقى له 3 مواجهات سيعلن عنها متى ما استقر على الأسماء والمواعيد.
إلى ذلك، انضم المهاجم عيد الرشيدي الى تدريبات الفريق بعدما غاب عنها في الأيام الماضية لعقد قرانه وسيكون ضمن اختيارات الجهاز الفني في مواجهة الغد.
ويدرك المدرب التونسي نبيل معلول أن المباريات الودية في تركيا ستكون مهمة جدا، لأن الفريق سيقضي معظم فترة الإعداد هناك والتي تعتبر الأطول بين جميع الفرق حيث تصل الى شهر، وهو ما يعني أن تصحيح الأخطاء بعد العودة من المعسكر سيكون صعبا جدا بسبب انضمام لاعبيه إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، وبمجرد عودتهم سيشاركون في حصتين تدريبيتين فقط قبل الدخول في منافسات الدوري.
وقد تكون مواجهة الأخدود وهو أحد الفرق المتواجدة في دوري روشن السعودي بمنزلة البداية الحقيقية للوقوف على مستوى اللاعبين البدني، وكذلك مدى انسجامهم مع طريقة لعبه.
من جهة أخرى، تغادر غدا بعثة فريق النصر إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 29 الشهر الجاري تتخلله 4 مباريات ودية تحت قيادة المدرب التونسي جميل بلقاسم.
