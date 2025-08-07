العربي إلى المالديف اليوم لمواجهة مازيا سبورتس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
العربي إلى المالديف اليوم لمواجهة مازيا سبورتس
(MENAFN- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم إلى المالديف بعد ان اختتم معسكره في الإمارات، وذلك لمواجهة فريق مازيا سبورتس الثلاثاء المقبل ضمن ملحق بطولة دوري التحدي الآسيوي.
وكان الأخضر قد اختتم معسكره الذي بدأ في أبوظبي 25 يوليو الماضي، وخاض خلاله 3 مباريات ودية، حيث خسر من فريق حتا 1-2 ومن فريق بني ياس 0-1، ولعب مساء أمس مباراته الأخيرة أمام فريق الوحدة.
وسعى الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي ماركو الفيس إلى استعادة الحالة البدنية للاعبين وتحقيق الانسجام بينهم واستيعاب الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية.
وكانت إدارة النادي قد عززت صفوف الأخضر بالتعاقد مع 3 لاعبين محترفين هم الأوغندي كينيث سيماكولا، والفرنسي حسيمي فاديغا، والبلجيكي جوليان نغوي، ومن السوق المحلي اللاعبان حمد حربي وعزيز نصاري.
ويتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز في مهمته الآسيوية والانتقال إلى دور المجموعات، اذ تعتبر المباراة اختبارا حقيقيا لقدرات المدرب ماركو واللاعبين الجدد وما يترتب عليه من استقرار لحالة الفريق قبل انطلاق البطولات المحلية.
مبارك الخالدي
تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم إلى المالديف بعد ان اختتم معسكره في الإمارات، وذلك لمواجهة فريق مازيا سبورتس الثلاثاء المقبل ضمن ملحق بطولة دوري التحدي الآسيوي.
وكان الأخضر قد اختتم معسكره الذي بدأ في أبوظبي 25 يوليو الماضي، وخاض خلاله 3 مباريات ودية، حيث خسر من فريق حتا 1-2 ومن فريق بني ياس 0-1، ولعب مساء أمس مباراته الأخيرة أمام فريق الوحدة.
وسعى الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي ماركو الفيس إلى استعادة الحالة البدنية للاعبين وتحقيق الانسجام بينهم واستيعاب الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية.
وكانت إدارة النادي قد عززت صفوف الأخضر بالتعاقد مع 3 لاعبين محترفين هم الأوغندي كينيث سيماكولا، والفرنسي حسيمي فاديغا، والبلجيكي جوليان نغوي، ومن السوق المحلي اللاعبان حمد حربي وعزيز نصاري.
ويتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز في مهمته الآسيوية والانتقال إلى دور المجموعات، اذ تعتبر المباراة اختبارا حقيقيا لقدرات المدرب ماركو واللاعبين الجدد وما يترتب عليه من استقرار لحالة الفريق قبل انطلاق البطولات المحلية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة الفنان المصري سيد صادق
المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم دور المجموعات بمواجهة الصين غدا
الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026