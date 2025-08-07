العربي إلى المالديف اليوم لمواجهة مازيا سبورتس

مبارك الخالديتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم إلى المالديف بعد ان اختتم معسكره في الإمارات، وذلك لمواجهة فريق مازيا سبورتس الثلاثاء المقبل ضمن ملحق بطولة دوري التحدي الآسيوي.وكان الأخضر قد اختتم معسكره الذي بدأ في أبوظبي 25 يوليو الماضي، وخاض خلاله 3 مباريات ودية، حيث خسر من فريق حتا 1-2 ومن فريق بني ياس 0-1، ولعب مساء أمس مباراته الأخيرة أمام فريق الوحدة.وسعى الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي ماركو الفيس إلى استعادة الحالة البدنية للاعبين وتحقيق الانسجام بينهم واستيعاب الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية.وكانت إدارة النادي قد عززت صفوف الأخضر بالتعاقد مع 3 لاعبين محترفين هم الأوغندي كينيث سيماكولا، والفرنسي حسيمي فاديغا، والبلجيكي جوليان نغوي، ومن السوق المحلي اللاعبان حمد حربي وعزيز نصاري.ويتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز في مهمته الآسيوية والانتقال إلى دور المجموعات، اذ تعتبر المباراة اختبارا حقيقيا لقدرات المدرب ماركو واللاعبين الجدد وما يترتب عليه من استقرار لحالة الفريق قبل انطلاق البطولات المحلية.

