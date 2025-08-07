"أزرق اليد" يواجه البرتغال بمونديال الناشئين

يعقوب العوضيتشهد صالة د.حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر مواجهة منتخبنا الوطني في الـ 3 عصر اليوم مع منتخب البرتغال، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة بنسختها الحادية عشرة والمقامة في مصر.ويدخل الأزرق الجولة الثانية في الدور التمهيدي من دون نقاط اثر خسارته في الجولة الافتتاحية من السويد 39-22، ويتطلع الأزرق إلى تحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية مع أحد ابرز المرشحين لنيل اللقب العالمي.فيما يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء قادما من خسارة صعبة بنتيجة 36-37 أمام النمسا وصيف المجموعة بنقطتين وبفارق الأهداف عن المتصدر السويد، ولا يملك في رصيده أي نقاط ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخبنا.ويختتم منتخبنا مواجهاته في الدور التمهيدي بلقاء المنتخب النمساوي غدا السبت في الـ 12:45 على نفس الصالة وهي مباراة مصيرية صعبة، خاصة أن النمسا ينافس على صدارة المجموعة.وتحضيرا للقاء المرتقب، عرض الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي هاين ينسين والمدرب الوطني المساعد سعود مفرح الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في المباراة الأولى لتفاديها وتصحيح الأوضاع، وركز الجهاز الفني على الجانب الدفاعي والذي تأثر ببعض الأخطاء للفارق الفني للمنافس السويدي، بالإضافة إلى افتقاده خبرة المباريات العالمية، خاصة أن التشكيلة الأساسية للأزرق تضم في صفوفها 6 لاعبين من الأشبال من مواليد 2008.من جانب آخر، أجمع اللاعبون على تقديم صورة مشرفة لكرة اليد الكويتية، وأنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل رفع اسم وعلم الكويت.وفي السياق ذاته، أشاد مدير المنتخب يوسف شاهين بالمستوى الفني الذي قدمه الأزرق في الشوط الأول أمام السويد وأكد أن الفوارق البدنية والفنية والخبرة آلت للمنتخب السويدي، لكن وعلى الرغم من ذلك كان الشوط الأول للأزرق مثاليا لولا بعض الأخطاء الدفاعية والتي كان من الواضح فيها الافتقار للخبرة الميدانية.وتقام اليوم أيضا 7 مباريات فيلتقي السويد مع النمسا، وألمانيا مع جزر الفارو، وسلوفينيا والأوروغواي، وكوسوفو وهنغــاريـا، والمكسـيـك والنرويج، وفرنسا مع الأرجنتين، والمغرب مع سويسرا.

