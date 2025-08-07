"أزرق اليد" يواجه البرتغال بمونديال الناشئين

403
"أزرق اليد" يواجه البرتغال بمونديال الناشئين
يعقوب العوضي
تشهد صالة د.حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر مواجهة منتخبنا الوطني في الـ 3 عصر اليوم مع منتخب البرتغال، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة بنسختها الحادية عشرة والمقامة في مصر.
ويدخل الأزرق الجولة الثانية في الدور التمهيدي من دون نقاط اثر خسارته في الجولة الافتتاحية من السويد 39-22، ويتطلع الأزرق إلى تحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية مع أحد ابرز المرشحين لنيل اللقب العالمي.
فيما يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء قادما من خسارة صعبة بنتيجة 36-37 أمام النمسا وصيف المجموعة بنقطتين وبفارق الأهداف عن المتصدر السويد، ولا يملك في رصيده أي نقاط ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخبنا.
ويختتم منتخبنا مواجهاته في الدور التمهيدي بلقاء المنتخب النمساوي غدا السبت في الـ 12:45 على نفس الصالة وهي مباراة مصيرية صعبة، خاصة أن النمسا ينافس على صدارة المجموعة.
وتحضيرا للقاء المرتقب، عرض الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي هاين ينسين والمدرب الوطني المساعد سعود مفرح الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في المباراة الأولى لتفاديها وتصحيح الأوضاع، وركز الجهاز الفني على الجانب الدفاعي والذي تأثر ببعض الأخطاء للفارق الفني للمنافس السويدي، بالإضافة إلى افتقاده خبرة المباريات العالمية، خاصة أن التشكيلة الأساسية للأزرق تضم في صفوفها 6 لاعبين من الأشبال من مواليد 2008.
من جانب آخر، أجمع اللاعبون على تقديم صورة مشرفة لكرة اليد الكويتية، وأنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل رفع اسم وعلم الكويت.
وفي السياق ذاته، أشاد مدير المنتخب يوسف شاهين بالمستوى الفني الذي قدمه الأزرق في الشوط الأول أمام السويد وأكد أن الفوارق البدنية والفنية والخبرة آلت للمنتخب السويدي، لكن وعلى الرغم من ذلك كان الشوط الأول للأزرق مثاليا لولا بعض الأخطاء الدفاعية والتي كان من الواضح فيها الافتقار للخبرة الميدانية.
وتقام اليوم أيضا 7 مباريات فيلتقي السويد مع النمسا، وألمانيا مع جزر الفارو، وسلوفينيا والأوروغواي، وكوسوفو وهنغــاريـا، والمكسـيـك والنرويج، وفرنسا مع الأرجنتين، والمغرب مع سويسرا.
