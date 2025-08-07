403
"سنو وايت" اليوم على خشبة "الدسمة"
(MENAFN- Al-Anbaa)
ضمن أنشطة مهرجان صيفي ثقافي في دورته الـ 17، تعرض اليوم مسرحية الأطفال «سنووايت» على خشبة مسرح الدسمة بواقع عرضين (5 م و8 م) وهي من إنتاج وإخراج بدر البلوشي.
المسرحية لا تعرض للمرة الأولى، حيث قدمت عام 2009 على خشبة مسرح الشامية، ولكن في هذا العرض يقدمها البلوشي برؤية إخراجية مغايرة، خصوصا أنها قصة أسطورية تصلح للعرض في أي زمن، وهي مسرحية تحمل بين طياتها قيما وعادات أراد صناع هذه المسرحية غرسها في نفوس الاطفال. يشارك في المسرحية مبارك سلطان، يوسف محمد، بتول الشطي، دالي، ومجموعة من الأطفال المميزين. المسرحية من إعداد عبدالعزيز القعود، وتصميم الغرافيكس علي رضا سيد، ومخرج منفذ حسين الأميري، وكلمات وألحان عبدالله الشامي، وتوزيع موسيقي عبدالقدوس خالد، وإخراج بدر البلوشي.
