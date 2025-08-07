  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"سنو وايت" اليوم على خشبة "الدسمة"

"سنو وايت" اليوم على خشبة "الدسمة"

2025-08-07 11:12:18
(MENAFN- Al-Anbaa)


ضمن أنشطة مهرجان صيفي ثقافي في دورته الـ 17، تعرض اليوم مسرحية الأطفال «سنووايت» على خشبة مسرح الدسمة بواقع عرضين (5 م و8 م) وهي من إنتاج وإخراج بدر البلوشي.
المسرحية لا تعرض للمرة الأولى، حيث قدمت عام 2009 على خشبة مسرح الشامية، ولكن في هذا العرض يقدمها البلوشي برؤية إخراجية مغايرة، خصوصا أنها قصة أسطورية تصلح للعرض في أي زمن، وهي مسرحية تحمل بين طياتها قيما وعادات أراد صناع هذه المسرحية غرسها في نفوس الاطفال. يشارك في المسرحية مبارك سلطان، يوسف محمد، بتول الشطي، دالي، ومجموعة من الأطفال المميزين. المسرحية من إعداد عبدالعزيز القعود، وتصميم الغرافيكس علي رضا سيد، ومخرج منفذ حسين الأميري، وكلمات وألحان عبدالله الشامي، وتوزيع موسيقي عبدالقدوس خالد، وإخراج بدر البلوشي.

MENAFN07082025000130011022ID1109901675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث