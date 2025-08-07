"سنو وايت" اليوم على خشبة "الدسمة"

ضمن أنشطة مهرجان صيفي ثقافي في دورته الـ 17، تعرض اليوم مسرحية الأطفال «سنووايت» على خشبة مسرح الدسمة بواقع عرضين (5 م و8 م) وهي من إنتاج وإخراج بدر البلوشي.المسرحية لا تعرض للمرة الأولى، حيث قدمت عام 2009 على خشبة مسرح الشامية، ولكن في هذا العرض يقدمها البلوشي برؤية إخراجية مغايرة، خصوصا أنها قصة أسطورية تصلح للعرض في أي زمن، وهي مسرحية تحمل بين طياتها قيما وعادات أراد صناع هذه المسرحية غرسها في نفوس الاطفال. يشارك في المسرحية مبارك سلطان، يوسف محمد، بتول الشطي، دالي، ومجموعة من الأطفال المميزين. المسرحية من إعداد عبدالعزيز القعود، وتصميم الغرافيكس علي رضا سيد، ومخرج منفذ حسين الأميري، وكلمات وألحان عبدالله الشامي، وتوزيع موسيقي عبدالقدوس خالد، وإخراج بدر البلوشي.

