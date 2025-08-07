  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
هل المسؤولية الاجتماعية رفاهية اقتصادية أم التزام أخلاقي؟

2025-08-07 11:12:16
(MENAFN- Al-Anbaa) تؤكد العديد من المؤسسات الإنسانية أن أحد أهم أهدافها خدمة الإنسانية وتوفير كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك في مختلف مناحي الحياة.
في عصر تتسارع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، يزداد أهمية طرح سؤال جوهري: هل المسؤولية الاجتماعية مجرد رفاهية اقتصادية، أم التزام أخلاقي ضروري لبناء مجتمع مستدام؟
ماذا تعني المسؤولية الاجتماعية؟
عرفت غرفة التجارة الدولية (ICC) المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال بأنها جميع المحاولات التي تسهم في تطوعهم لتحقيق تنمية أخلاقية واجتماعية. وبذلك تعتمد المسؤولية الاجتماعية على المبادرات الحسنة من رجال الأعمال دون وجود إجراءات قانونية ملزمة.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي: المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد مبادرة إضافية أو عمل خيري عابر، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من النسيج الأساسي لأي مؤسسة تسعى للبقاء والازدهار في سوق سريع التغير، لذلك لم تعد الشركات الكبرى تقاس فقط بأدائها المالي، بل باتت مسؤولة أيضا عن آثارها الاجتماعية والبيئية على المجتمعات حول العالم.
إن الاستقرار النفسي والاجتماعي لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل بالشعور بالعدالة والانتماء، لذلك تلعب المسؤولية الاجتماعية دورا محوريا في تقليص الفجوات الاجتماعية، وتعزيز فرص الوصول المتكافئ إلى الموارد، مما يعزز ثقة الفرد تجاه المؤسسات ويزيد من ولائه والتزامه.
كما تسهم المسؤولية في كسب ثقة العملاء وتعزيز الوعي، ولها أثر عالمي في مكافحة قضايا مثل المجاعة، الصحة العامة، والتغير المناخي.
ما معايير المسؤولية الاجتماعية؟
يعبر معيار المسؤولية الاجتماعية (SRN) عن التزام أخلاقي يدعو الى الإسهام في رفاه المجتمع حتى في غياب المنفعة بشكل مباشر.
أبرز التحديات: تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى تحديات عدة منها:
٭ التحديات الاقتصادية والمالية.
٭ مواءمة أهداف الربحية مع الأهداف الاجتماعية.
٭ قضايا الشفافية والثقافة المؤسسية.
٭ نقص الموارد اللازمة لتفعيل المبادرات.
ولكن .. هل يمكن تفعيلها بشكل أوسع؟
بالطبع. يمكن تحقيق ذلك عبر عدة خطوات جوهرية. من أهمها ترسيخ المفهوم في المناهج الدراسية ، تمكين الشباب ليكونوا فاعلين في صناعة المبادرات الاجتماعية، تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم امتيازات مقابل مساهمتها، إعادة تعريف دور الإعلام ليصبح شريكا في التغيير عبر تسليط الضوء على النجاحات.

