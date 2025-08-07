السفر بالأقساط

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-08-07 11:12:16
(MENAFN- Al-Anbaa) في العادة الناس يشترون العديد من مستلزماتهم وحاجياتهم اليومية مقابل المال الكاش أو عن طريق البطاقات البنكية بأنواعها، وآخرون يفضلون الشراء بنظام الأقساط، خصوصا إذا كانت السلع قيمتها مرتفعة كالسيارات والأجهزة الكهربائية والمفروشات وغيرها، لأنهم يستخدمونها لفترة طويلة، وهذا شيء عادي وطبيعي. لكن الأمر الغريب الذي نراه بكثرة في السنوات الأخيرة وخاصة في فترة الإجازة الصيفية هو قيام الكثير من العوائل والأسر بالسفر لمختلف دول العالم بنظام الأقساط عن طريق بعض وكلاء السفر الذين يقدمون مثل هذه الخدمة، وهذا لا شك انه أمر خطأ ويحمل رب الأسرة التكاليف الباهظة على مدى سنوات طويلة، وستؤثر بالطبع على الميزانية وتحدث فيها الكثير من الخلل الذي سيتسبب لا محالة في النقص والحرمان من بعض الحاجات الضرورية في المستقبل مقابل رحلة سفر ربما لا تتجاوز الأسبوع او الأسبوعين.
لا شك ان الناس يتفاوتون في الأوضاع المالية والاجتماعية والتعليمية والوظيفية ونتفهم رغبة الآباء في إسعاد أبنائهم وعدم التقصير عليهم حتى لا يتنمر عليهم الآخرون. لكن كل هذه الأمور مجتمعة لا تعطي للإنسان الحق في جلب الأذى لنفسه ووقوعه في المشاكل المالية والقانونية، مع علمنا أن تلك الأسر التي تقدم على مثل هذه الخطوة هناك أسباب كثيرة جعلتها تفعل ذلك ومنها التقليد الأعمى ومتابعة بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمثل هذه الأمور وتشجع عليها من خلال بعض العبارات المطاطة مثل «سافر وادفع بعدين» او «سافر ولا تحاتي» والناس تنجرف وراء هذه المقولات ولا تفكر الا في الوقت الآني وبعدها يشعرون بالأسى والندم لأنهم بالفعل لا يجدون شيئا ملموسا أمامهم كبقية السلع التي يستفيدون منها بشكل يومي. لذلك نتمنى على أولياء الأمور أن يخططوا ويدرسوا الوضع جيدا ويستخدموا وسيلة الادخار والتوفير قبل السفر بفترة طويلة، وألا ينخدعوا وراء تلك الإعلانات التي تبقى آثارها السلبية والنفسية مستمرة على مدى سنوات.

