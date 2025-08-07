المبعوث الأمريكي يتحدث عن قرار تاريخي وجريء يخص لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب المبعوث الأمريكي توم باراك، اليوم الخميس، عن تهانيه للحكومة اللبنانية ورئيس البلاد باتخاذ قرار وصفه بـ "التاريخي والجريء" بشأن نزع سلاح "حزب الله".وقال باراك عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.. نهنئ على اتخاذ هذا الأسبوع القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية".



وأضاف: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيرا حل وطن واحد، وجيش واحد موضع التنفيذ في لبنان".



هذا وصرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بأن مجلس الوزراء اللبناني وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".



وبحسب الوزير، فإن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد.



وأضاف حول التخوف من ردة فعل الشارع: "جميع الوزراء حريصون على استقرار البلاد وأي قرار تتخذه الحكومة هو لتثبيت الاستقرار، وجلسة اليوم شهدت كلاما وطنيا والمودة تسود مجلس الوزراء".

RT