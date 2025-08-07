  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فيديو .. حريق ضخم بالقرب من الدوار الثامن

2025-08-07 03:11:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق، مساء الخميس، في أحد معارض الديكورات الحجرية الواقعة قرب الدوار الثامن بالعاصمة عمّان.
ووثق فيديو من شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.
و لم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع أي إصابات بشرية نتيجة الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني جهودها للسيطرة الكاملة على النيران.


