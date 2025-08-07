403
فيديو .. حريق ضخم بالقرب من الدوار الثامن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق، مساء الخميس، في أحد معارض الديكورات الحجرية الواقعة قرب الدوار الثامن بالعاصمة عمّان.
ووثق فيديو من شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.
و لم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع أي إصابات بشرية نتيجة الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني جهودها للسيطرة الكاملة على النيران.
