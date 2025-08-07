  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

2025-08-07 03:11:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الاردن بالتسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب الذهب بمقدار 40 قرشا للغرام.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 68.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.50 لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.70 و61.10 دينارا و.46.4 دينارا على التوالي.

