الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق شرقي مدينة غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق شرقي مدينة غزة
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء القسري إلى جميع المواطنين الفلسطينيين في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة في البلوكات 699، 713، 715، 716.
وطالب الاحتلال في منشور له السكان بإخلاء تلك المناطق فورًا باتجاه الجنوب نحو المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
