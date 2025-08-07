  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق شرقي مدينة غزة

2025-08-07 03:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء القسري إلى جميع المواطنين الفلسطينيين في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة في البلوكات 699، 713، 715، 716.


وطالب الاحتلال في منشور له السكان بإخلاء تلك المناطق فورًا باتجاه الجنوب نحو المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

