عز الدين الجابري مبارك النجاح

2025-08-07 03:11:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقدّم الأشقاء أحمد، ومهند، ونور الجوابرة بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى ابن شقيقتهم عز الدين الجابري، بمناسبة نجاحه في امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2025، وحصوله على معدل 80%، معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز.
سائلين المولى عز وجل أن يوفقه فيما هو قادم .


MENAFN07082025000208011052ID1109900533

