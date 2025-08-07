  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب

2025-08-07 03:11:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين انطلقوا في مسيرة بشوارع تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.
وأضافت أن الشرطة دفعت بقوات من فرق الخيالة إلى موقع المظاهرة.

