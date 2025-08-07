مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب

403
مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين انطلقوا في مسيرة بشوارع تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.
وأضافت أن الشرطة دفعت بقوات من فرق الخيالة إلى موقع المظاهرة.
