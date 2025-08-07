أوائل التوجيهي 2025..تباين لافت في المعدلات وتوزيع الأوائل

أوائل التوجيهي 2025..تباين لافت في المعدلات وتوزيع الأوائل
حيث سجلت النتائج للعام 2025 حضورًا مميزًا لعدد من المدارس والطلبة على مستوى مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، وسط تباين لافت في المعدلات وتوزيع الأوائل حسب المناطق ونوع المدارس.
** العاصمة تتصدر.. والزرقاء وإربد تواصلان المنافسة
أظهرت العاصمة عمان تفوقًا واضحًا من حيث عدد الطلبة الأوائل، إذ جاءت الغالبية من مديريات لواء الجامعة، القويسمة، ماركا، وقصبة عمان. كما لم تغب محافظة الزرقاء عن المشهد، خاصة في الفرع العلمي، حيث احتل المركزين الأول والثاني طالبان من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز.
أما إربد، فحافظت على حضورها القوي في الفرعين العلمي والشرعي، مما يعكس تنوع التميز الأكاديمي في محافظات الشمال.
** المدارس الخاصة تهيمن.. والحكومية تثبت جدارتها
برزت المدارس الخاصة في عدد من الفروع، حيث جاء الأوائل من مؤسسات تعليمية بارزة مثل:
مدارس الحصاد التربوي
مدارس الاتحاد
مدارس العمرية
سانت الوطنية – إناث
التربية الريادية
ومع ذلك، أثبتت المدارس الحكومية كفاءتها، عبر تميز طلبة من مدارس مثل:
بيت راس الثانوية (إربد)
عين غزال المختلطة (الزرقاء)
مدرسة تركي الثانوية (ناعور)
مدرسة حسن الكايد (جرش)
** معدلات مرتفعة.. والمنافسة شرسة في الفرع العلمي
سجل الفرع العلمي أعلى المعدلات، حيث بلغ معدل الطالبة الأولى 99.75%، فيما لم يهبط معدل أي من العشرة الأوائل عن 99.25%، ما يعكس شدة التنافس بين الطلبة.
وفي المقابل، جاءت معدلات الفرع الأدبي قريبة، مع تسجيل المركز الأول 99.25%، وتساوي المعدلات بين أكثر من طالب في المراتب المتقدمة.
أما الفروع المهنية، فسجلت هي الأخرى تفوقًا واضحًا:
الصناعي: أعلى معدل 98.85%
الفندقي: أعلى معدل 98.65%
الزراعي: 98%
الاقتصاد المنزلي: 99.1%
مدارس تكررت في القوائم
يشير تكرار ظهور بعض المدارس في أكثر من فرع إلى جودة التعليم الذي تقدمه هذه المؤسسات، ومن أبرزها:
مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – الزرقاء (طالبان في العلمي)
مدارس سانت الوطنية (في الصناعي والاقتصاد المنزلي)
مدارس الحصاد (في العلمي والصناعي)
أبو بكر الصديق الشرعية – قصبة عمان (الشرعي)
تكشف نتائج التوجيهي لهذا العام عن:تركيز واضح للتفوق في العاصمة، مع استمرار الحضور القوي للمحافظات
تفوق لافت للمدارس الخاصة، مع إثبات عدد من المدارس الحكومية لقدرتها على المنافسة.
شدة التنافس الأكاديمي خصوصًا في الفرع العلمي، بينما أظهرت الفروع المهنية نسبًا مشرفة ومعدلات مرتفعة.
وتؤكد هذه النتائج أهمية دعم وتمكين المؤسسات التعليمية، سواء في العاصمة أو المحافظات، لضمان استدامة التفوق الأكاديمي، وتحقيق العدالة التعليمية في مختلف مناطق المملكة.
