أوائل التوجيهي 2025..تباين لافت في المعدلات وتوزيع الأوائل

MENAFN - Amman Net) كشف إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، في مؤتمر صحفي، عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة.

حيث سجلت النتائج للعام 2025 حضورًا مميزًا لعدد من المدارس والطلبة على مستوى مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، وسط تباين لافت في المعدلات وتوزيع الأوائل حسب المناطق ونوع المدارس.

** العاصمة تتصدر.. والزرقاء وإربد تواصلان المنافسة

أظهرت العاصمة عمان تفوقًا واضحًا من حيث عدد الطلبة الأوائل، إذ جاءت الغالبية من مديريات لواء الجامعة، القويسمة، ماركا، وقصبة عمان. كما لم تغب محافظة الزرقاء عن المشهد، خاصة في الفرع العلمي، حيث احتل المركزين الأول والثاني طالبان من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز.

أما إربد، فحافظت على حضورها القوي في الفرعين العلمي والشرعي، مما يعكس تنوع التميز الأكاديمي في محافظات الشمال.

** المدارس الخاصة تهيمن.. والحكومية تثبت جدارتها

برزت المدارس الخاصة في عدد من الفروع، حيث جاء الأوائل من مؤسسات تعليمية بارزة مثل:

مدارس الحصاد التربوي

مدارس الاتحاد

مدارس العمرية

سانت الوطنية – إناث

التربية الريادية

ومع ذلك، أثبتت المدارس الحكومية كفاءتها، عبر تميز طلبة من مدارس مثل:

بيت راس الثانوية (إربد)

عين غزال المختلطة (الزرقاء)

مدرسة تركي الثانوية (ناعور)

مدرسة حسن الكايد (جرش)

** معدلات مرتفعة.. والمنافسة شرسة في الفرع العلمي

سجل الفرع العلمي أعلى المعدلات، حيث بلغ معدل الطالبة الأولى 99.75%، فيما لم يهبط معدل أي من العشرة الأوائل عن 99.25%، ما يعكس شدة التنافس بين الطلبة.

وفي المقابل، جاءت معدلات الفرع الأدبي قريبة، مع تسجيل المركز الأول 99.25%، وتساوي المعدلات بين أكثر من طالب في المراتب المتقدمة.

أما الفروع المهنية، فسجلت هي الأخرى تفوقًا واضحًا:

الصناعي: أعلى معدل 98.85%

الفندقي: أعلى معدل 98.65%

الزراعي: 98%

الاقتصاد المنزلي: 99.1%

مدارس تكررت في القوائم

يشير تكرار ظهور بعض المدارس في أكثر من فرع إلى جودة التعليم الذي تقدمه هذه المؤسسات، ومن أبرزها:

مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – الزرقاء (طالبان في العلمي)

مدارس سانت الوطنية (في الصناعي والاقتصاد المنزلي)

مدارس الحصاد (في العلمي والصناعي)

أبو بكر الصديق الشرعية – قصبة عمان (الشرعي)

تكشف نتائج التوجيهي لهذا العام عن:تركيز واضح للتفوق في العاصمة، مع استمرار الحضور القوي للمحافظات

تفوق لافت للمدارس الخاصة، مع إثبات عدد من المدارس الحكومية لقدرتها على المنافسة.

شدة التنافس الأكاديمي خصوصًا في الفرع العلمي، بينما أظهرت الفروع المهنية نسبًا مشرفة ومعدلات مرتفعة.

وتؤكد هذه النتائج أهمية دعم وتمكين المؤسسات التعليمية، سواء في العاصمة أو المحافظات، لضمان استدامة التفوق الأكاديمي، وتحقيق العدالة التعليمية في مختلف مناطق المملكة.