مستوطنون يواصلون تجريف أراضي المواطنين جنوب الخليل لتوسيع بؤرة استيطانية

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN / واصل مستوطنون، أعمال التجريف في أراضي المواطنين بقرية دير رازح، جنوب الخليل، ضمن خطوات تصعيدية تهدف لتوسيع بؤرة استيطانية أُنشئت نهاية العام الماضي.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، ترافقهم آليات ثقيلة، شرعت بتجريف مساحات جديدة من الأراضي الزراعية في محيط خربة دير رازح، وسط حماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الأهالي، فإن أعمال التجريف تركزت في أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار الزيتون ومزروعات موسمية، وقد أسفرت عن تدمير واسع للمحاصيل وإزالة معالم الأرض، ما يهدد سُبل عيش العائلات الفلسطينية في المنطقة.

وتُعتبر هذه الأعمال امتدادًا لموجة اعتداءات بدأت في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، حين أُقيمت بؤرة استيطانية على أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من دير رازح. وقد شملت تلك الاعتداءات تجريف نحو 400 دونم من الأراضي الزراعية، وشق طريق استيطاني بطول يقارب 3 كيلومترات.

وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسة الاحتلال لتوسيع الاستيطان في جنوب الضفة الغربية، حيث تُمنع العائلات الفلسطينية من الوصول إلى أراضيها أو زراعتها، فيما يُسمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها تحت ذرائع مختلفة، مثل تحويلها إلى“مناطق عسكرية مغلقة” أو“أراضي دولة”.

وطالب أهالي القرية الجهات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بالتدخل الفوري لوقف التعديات المتواصلة على أراضيهم، ومحاسبة المستوطنين على جرائم الاستيطان التي تتم برعاية وحماية من جيش الاحتلال.