مستوطنون يواصلون تجريف أراضي المواطنين جنوب الخليل لتوسيع بؤرة استيطانية

مستوطنون يواصلون تجريف أراضي المواطنين جنوب الخليل لتوسيع بؤرة استيطانية
وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، ترافقهم آليات ثقيلة، شرعت بتجريف مساحات جديدة من الأراضي الزراعية في محيط خربة دير رازح، وسط حماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الأهالي، فإن أعمال التجريف تركزت في أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار الزيتون ومزروعات موسمية، وقد أسفرت عن تدمير واسع للمحاصيل وإزالة معالم الأرض، ما يهدد سُبل عيش العائلات الفلسطينية في المنطقة.
وتُعتبر هذه الأعمال امتدادًا لموجة اعتداءات بدأت في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، حين أُقيمت بؤرة استيطانية على أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من دير رازح. وقد شملت تلك الاعتداءات تجريف نحو 400 دونم من الأراضي الزراعية، وشق طريق استيطاني بطول يقارب 3 كيلومترات.
وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسة الاحتلال لتوسيع الاستيطان في جنوب الضفة الغربية، حيث تُمنع العائلات الفلسطينية من الوصول إلى أراضيها أو زراعتها، فيما يُسمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها تحت ذرائع مختلفة، مثل تحويلها إلى“مناطق عسكرية مغلقة” أو“أراضي دولة”.
وطالب أهالي القرية الجهات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بالتدخل الفوري لوقف التعديات المتواصلة على أراضيهم، ومحاسبة المستوطنين على جرائم الاستيطان التي تتم برعاية وحماية من جيش الاحتلال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دمى لابوبو تجتاح العالم.. لعبة لطيفة أم مرآة لحالة نفسية جماعية؟
العراق تستأنف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي
تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا
الخبيرة الاقتصادية سابين الكك لـالأنباء إدراج لبنان على اللائحة السوداء أوروبيا استند إلى مخاطر عالية
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
بعد الكشف عن المرشحين.. موعد حفل الكرة الذهبية 2025