تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

2025-08-07 03:10:43
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثاني على التوالي، في ظل ترقب المتعاملين للمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، على أمل الحصول على رؤية أوضح بشأن آفاق الإمدادات العالمية.
واقتربت العقود المستقبلية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد تراجعها بأكثر من 3 بالمئة، أمس الأربعاء.
وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يعتزمان عقد محادثات مباشرة الأسبوع المقبل لبحث الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى لزيادة الضغوط على الأسعار، حسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
تراجعت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1 بالمئة لتسجل 32.92 يورو لكل ميجاواط في الساعة.


