تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثاني على التوالي، في ظل ترقب المتعاملين للمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، على أمل الحصول على رؤية أوضح بشأن آفاق الإمدادات العالمية.
واقتربت العقود المستقبلية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد تراجعها بأكثر من 3 بالمئة، أمس الأربعاء.
وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يعتزمان عقد محادثات مباشرة الأسبوع المقبل لبحث الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى لزيادة الضغوط على الأسعار، حسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
تراجعت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1 بالمئة لتسجل 32.92 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
واقتربت العقود المستقبلية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد تراجعها بأكثر من 3 بالمئة، أمس الأربعاء.
وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يعتزمان عقد محادثات مباشرة الأسبوع المقبل لبحث الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى لزيادة الضغوط على الأسعار، حسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
تراجعت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1 بالمئة لتسجل 32.92 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دمى لابوبو تجتاح العالم.. لعبة لطيفة أم مرآة لحالة نفسية جماعية؟
العراق تستأنف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي
تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا
الخبيرة الاقتصادية سابين الكك لـالأنباء إدراج لبنان على اللائحة السوداء أوروبيا استند إلى مخاطر عالية
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
بعد الكشف عن المرشحين.. موعد حفل الكرة الذهبية 2025