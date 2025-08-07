  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار

روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار

2025-08-07 03:10:42
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تجاوز الهدف المحدد لعام 2025 بمقدار الربع ليصل إلى أكثر من 61.4 مليار دولار.


وذكرت الوزارة الروسية في بيان صحفي: "وفق البيانات فقد، بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة كانون الثاني إلى نهاية تموز الماضي من العام 2025 أكثر من 61.4 مليار دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت تستهدف الحكومة الروسية عجزًا لا يتجاوز 1.7 بالمئة من الناتج لهذا العام".

بترا

MENAFN07082025000208011052ID1109900527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث