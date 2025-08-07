روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تجاوز الهدف المحدد لعام 2025 بمقدار الربع ليصل إلى أكثر من 61.4 مليار دولار.



وذكرت الوزارة الروسية في بيان صحفي: "وفق البيانات فقد، بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة كانون الثاني إلى نهاية تموز الماضي من العام 2025 أكثر من 61.4 مليار دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت تستهدف الحكومة الروسية عجزًا لا يتجاوز 1.7 بالمئة من الناتج لهذا العام".



بترا

