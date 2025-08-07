ارتفاع التجارة الخارجية للصين 3.5% خلال الأشهر السبعة

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين، اليوم الخميس، أن إجمالي واردات وصادرات الصين السلعية من حيث القيمة باليوان ارتفع إلى 25.7 تريليون يوان (حوالي 3.6 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بزيادة 3.5 بالمئة على أساس سنوي.



وأفادت الهيئة، بأن معدل النمو تسارع مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الجاري، والتي شهدت زيادة بنسبة 2.9 بالمئة.



وعلى الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، حافظت التجارة الخارجية للصين على زخمها التصاعدي هذا العام؛ ما يدعم التعافي الاقتصادي المطرد، وفق ما نقلت وكالة الصين الجديدة (شينخوا).



وأظهرت بيانات الجمارك أداءً قويًا للتجارة الخارجية في شهر تموز الماضي، حيث ارتفع إجمالي تجارة السلع بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، وقفزت الصادرات بنسبة 8 بالمئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.8 بالمئة، مسجلة نموًا للشهر الثاني على التوالي.



وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، كانت المنتجات الميكانيكية والكهربائية، هي المحرك الرئيسي لصادرات الصين، حيث شكلت حوالي 60 بالمئة من إجمالي الصادرات، كما سجلت صادرات معدات معالجة البيانات الأوتوماتيكية والدوائر المتكاملة والسيارات أداءً مميزًا.



أما على صعيد الواردات، فعلى الرغم من انخفاض بعض سلع الطاقة السائبة، فقد ارتفعت واردات النفط الخام وفول الصويا، كما سجلت قيمة واردات المنتجات الميكانيكية والكهربائية نموًا مطردًا.



واحتفظت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بمكانتها كأكبر شريك تجاري للصين، حيث نمت التجارة الثنائية معها بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى، وهو ما يمثل 16.7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للصين.



واحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.9 بالمئة، وكانت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك للصين، على الرغم من تراجع التجارة الثنائية بنسبة 11.1 بالمئة خلال هذه الفترة.



وفي الوقت نفسه، بلغت تجارة الصين مع الدول المشاركة في "الحزام والطريق" 13.29 تريليون يوان، بزيادة 5.5 بالمئة على أساس سنوي.



بترا