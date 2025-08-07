ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو

403
ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً أمام كل من الدولار الأميركي واليورو خلال تعاملات، اليوم الخميس.
وبحسب التقارير المالية البريطانية، سجل سعر صرف الإسترليني أمام الدولار الأميركي 1.34234 دولار، بارتفاع بلغت نسبته 0.49 بالمئة.
كما ارتفع الإسترليني أيضاً مقابل اليورو ليصل إلى 1.15361 يورو، بزيادة قدرها 0.63 بالمئة.
بترا
