ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو

2025-08-07 03:10:40
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً أمام كل من الدولار الأميركي واليورو خلال تعاملات، اليوم الخميس.


وبحسب التقارير المالية البريطانية، سجل سعر صرف الإسترليني أمام الدولار الأميركي 1.34234 دولار، بارتفاع بلغت نسبته 0.49 بالمئة.


كما ارتفع الإسترليني أيضاً مقابل اليورو ليصل إلى 1.15361 يورو، بزيادة قدرها 0.63 بالمئة.


بترا

