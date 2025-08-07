الحاسوب الخارق: صلاح سيخسر.. والسبب منتخب مصر
خبرني - توقع الحاسوب الخارق أن يخسر النجم المصري محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي الموسم المقبل لصالح النرويجي إيرلنغ هالاند، وذلك بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بين ديسمبر 2025 ويناير 2026.
وفاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 29 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقاً على السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد (23 هدفاً)، وإيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي (22 هدفاً).
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الخميس، توقعات الحاسوب الخارق أن نسبة فوز محمد صلاح بجائزة الهداف للمرة الخامسة في مسيرته لا تتجاوز 11% فقط، بينما تصب توقعاته لمصلحة النرويجي هالاند بنسبة 64.9% للحصول على الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في 4 مواسم مع مانشستر سيتي.
وقد يكون لمشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تأثير مباشر على حظوظه، إذ سيكون مع "الفراعنة" بالبطولة التي ستقام في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير 2026، وفي حال تأهل المصريون إلى المباراة النهائية سيغيب قائدهم عن 6 مباريات في الدوري الإنجليزي أي قرابة 16% من عدد المباريات في المسابقة.
وفاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات خلال 8 مواسم قضاها مع ليفربول الإنجليزي.
