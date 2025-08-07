  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
خطة أميركية تتضمن نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام الحالي وانسحاب إسرائيل

خبرني - أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني، بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحا لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام الحالي، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب قواتها من 5 مواقع جنوب لبنان.

وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم باراك، التي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، الخميس، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَ الوصول إلى وزراء من الحكومة اللبنانية بعد للتعليق.

ولم يعلق حزب الله على الاقتراح حتى الآن.

3 مصادر سياسية لبنانية، قالت إنّ وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية انسحبوا من الاجتماع احتجاجا على مناقشة مقترح لنزع سلاح الحزب.

وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش اليوم، بوضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحد للحزب التي ترفض دعوات نزع سلاحها.

