الخارجية الأمريكية تعلق على خطة لبنان بحصر السلاح بيد الدولة وحول إدخال المساعدات إلى غزة

الخارجية الأمريكية تعلق على خطة لبنان بحصر السلاح بيد الدولة وحول إدخال المساعدات إلى غزة
خبرني - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة، واعتبرت ذلك "خطوة مهمة في اتجاه تعزيز سيادة لبنان واستقراره الداخلي".
وفي ملف آخر، أكدت الخارجية أن الرئيس دونالد ترمب كان واضحًا في موقفه من روسيا، مشددة على أنه "يريد أن يرى أفعالًا حقيقية من موسكو باتجاه السلام، وليس مجرد وعود أو تصريحات".
وبشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.
واتهمت الولايات المتحدة حركة حماس بسرقة المساعدات، مشيرة إلى أن الأولوية هي ضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين دون تدخل.
