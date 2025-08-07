حوارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تبحث التحديات التنموية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 7 آب (بترا) - علي فريحات - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، على مدرج عز الدين أسامة في جامعة عجلون الوطنية حوارًا مفتوحًا مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون، لبحث أبرز التحديات التنموية.

جاءت الجلسة، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس بهدف تشخيص الواقع التنموي واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة.

وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، أن انعقاد اللقاء في عجلون يجسد نهج المجلس في التفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية انسجامًا مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى العمل الميداني وتعزيز الحوار حول السياسات العامة انطلاقًا من الواقع، مبينًا أن الجلسة تأتي في إطار الدور المهم الذي يضطلع به المجلس بوصفه مؤسسة وطنية رسمية استشارية للحكومة وبيتًا وطنيًا للحوار المجتمعي حول السياسات العامة، حيث يستند في عمله إلى منهجية علمية ورؤية تشاركية.

وأشار إلى أن عجلون تتمتع بمكانة جغرافية وتاريخية مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع البيئي والموقع الاستراتيجي، كما تحتضن إرثًا تاريخيًا ودينيًا غنيًا جعلها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وعلى الرغم من المزايا النسبية والتنافسية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات اقتصادية حقيقية، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة.

وقال شتيوي: "تشكل رؤية التحديث الاقتصادي خارطة طريق وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا واستدامة يرتكز على إطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية على مستوى المحافظات.

وتحقيقًا لهذه الرؤية، لا بد من تعزيز التشاركية بين الحكومة وجميع الأطراف الأخرى، وفي مقدمتهم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب المجتمع المحلي الذي يشكل العمق الحقيقي لأي تنمية ناجحة."

وأضاف: "نحن اليوم في مستهل المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، فإن حجم التحديات وطموح الأهداف يتطلبان تكثيف الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات المعنية من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم وتدريب، وغيرها من الجهات لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع، لا سيما في المحافظات."

وأعرب شتيوي عن ثقته بأن التحديات التي نواجهها كبيرة، ولكن الفرص المتاحة أمامنا أكبر، وقادرون على تعظيمها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

ودعا إلى المساهمة الفاعلة في صياغة مخرجات عملية وملموسة تنعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة، مشيدًا بجهود كافة الجهات الداعمة والمساندة، وعلى رأسهم الحاكمية الإدارية، منطلقين من رؤية المجلس بتشكيل حوار وطني بين الشركاء الاجتماعيين، والعمل على مأسسة إشراك كافة الأطراف وتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.

وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة في كلمته، إن "اجتماعنا اليوم في عجلون بحضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل نهج ملكي مستنير يقوده جلالة الملك ويواصل مسيرته ولي عهده الأمين، هو تأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات وأن صوت المواطن شريك في صناعة القرار".

وأوضح، أن الجامعة جاءت لتكون شريكًا وطنيًا في بناء الإنسان والمكان ورافعةً من روافع الاقتصاد المحلي وبيت خبرة حقيقيًا يسهم في قراءة الواقع واستشراف المستقبل، حيث أطلقت برامج أكاديمية تراعي احتياجات الإقليم وتشجع الطلبة على الإنتاج والتفكير الاقتصادي وربط مشاريع التخرج بأولويات المحافظة".

كما أشار الهناندة إلى أن الجامعة فتحت أبوابها للمبادرات الريادية، والمؤتمرات المتخصصة والمشاريع المجتمعية التي تسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز روح الانتماء.

وشهدت الحوارية نقاشًا موسعًا بشأن قضايا الفقر والبطالة، وأهمية تطوير البنى التحتية وخاصة في المواقع السياحية والأثرية، والتفاوت التنموي بين المحافظات، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المؤسسات المعنية والمجتمع المحلي في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية.

وفي نهاية اللقاء، وقّع الطرفان اتفاقية تعاون مشتركة كما تبادلا الدروع التقديرية.

