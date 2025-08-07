تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 آب (بترا)- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب إربد، اليوم الخميس، تجربة إخلاء وهمية في مبنى المديرية للموظفين العاملين بها، في إطار تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي، وحرصاً على السلامة العامة.

وقال مدير أوقاف إربد الثانية فراس ابو خيط لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التجربة هدفت إلى تدريب الموظفين على التعامل السريع والمنظم في حالات الطوارئ، وضمان الإخلاء الآمن والسليم للمبنى ضمن خطة مدروسة، حيث تم تنفيذ التمرين بإشراف مباشر من كوادر الدفاع المدني، الذين قدموا الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بخطط الإخلاء والإسعاف الأولي.

وأكد، أن هذه التجربة جاءت ضمن خطة المديرية في تعزيز السلامة العامة وبالتعاون المستمر مع الجهات المختصة، بما ينسجم مع توجيهات وزارة الأوقاف وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة في جميع مؤسساتها.

وثمّن أبو خيط هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية مثل هذه التدريبات في تعزيز ثقافة السلامة العامة لدى الموظفين، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، مشيدًا بجهود مديرية الدفاع المدني ودورها الريادي في حماية الأرواح والممتلكات.

كما توجه بالشكر لمديرية دفاع مدني غرب إربد، ممثلةً بالنقيب علاء ملكاوي، والنقيب طارق البكار، والرقيب محمد الوهيبي، على حسن تعاملهم ومهنيتهم العالية أثناء تنفيذ التمرين، مثمناً تعاونهم المثمر وجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوقائي.

