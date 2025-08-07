  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فوز البقعة على الأهلي بدوري المحترفين

فوز البقعة على الأهلي بدوري المحترفين

2025-08-07 03:08:03
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أب (بترا)- فاز فريق البقعة على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل حسان زحراوي أهداف البقعة في الشوط الأول وذلك عند الدقائق 3 و11 و45+7،، فيما سجل هدفي الأهلي ويلدسون سيلفا 70 وحمزة النعيم 72.
وانفرد البقعة بصدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، بعد فوزه في الجولة الأولى على السرحان بهدفين نظيفين، فيما واصل فريق الأهلي تذيل الترتيب بدون نقاط.
--(بترا)
خ خ/
07/08/2025 21:52:55

آخر الأخبار فوز البقعة على الأهلي بدوري المحترفي بدء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس 12 آب وللدبلوم 13 من نفس الش القبض على مطلق النار على مواطن بالكرك أمس بعد مطاردته في العاصمة الي تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثان حوارية للمجلس "الاقتصادي والاجتماعي" تبحث التحديات التنموية في عجل عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN07082025000117011021ID1109900429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث