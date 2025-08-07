فوز البقعة على الأهلي بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 أب (بترا)- فاز فريق البقعة على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل حسان زحراوي أهداف البقعة في الشوط الأول وذلك عند الدقائق 3 و11 و45+7،، فيما سجل هدفي الأهلي ويلدسون سيلفا 70 وحمزة النعيم 72.

وانفرد البقعة بصدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، بعد فوزه في الجولة الأولى على السرحان بهدفين نظيفين، فيما واصل فريق الأهلي تذيل الترتيب بدون نقاط.

--(بترا)

خ خ/

07/08/2025 21:52:55





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار فوز البقعة على الأهلي بدوري المحترفي بدء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس 12 آب وللدبلوم 13 من نفس الش القبض على مطلق النار على مواطن بالكرك أمس بعد مطاردته في العاصمة الي تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثان حوارية للمجلس "الاقتصادي والاجتماعي" تبحث التحديات التنموية في عجلعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة