فوز البقعة على الأهلي بدوري المحترفين

فوز البقعة على الأهلي بدوري المحترفين
عمان 7 أب (بترا)- فاز فريق البقعة على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل حسان زحراوي أهداف البقعة في الشوط الأول وذلك عند الدقائق 3 و11 و45+7،، فيما سجل هدفي الأهلي ويلدسون سيلفا 70 وحمزة النعيم 72.
وانفرد البقعة بصدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، بعد فوزه في الجولة الأولى على السرحان بهدفين نظيفين، فيما واصل فريق الأهلي تذيل الترتيب بدون نقاط.
07/08/2025 21:52:55
