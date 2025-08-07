  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بدء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس 12 آب وللدبلوم 13 من نفس الشهر

2025-08-07 03:08:02
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 7 آب (بترا)- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن تقديم طلبات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية لدرجة البكالوريوس سيكون خلال الفترة من 12 إلى 19 آب، فيما تبدأ طلبات القبول في كليات المجتمع الحكومية (الدبلوم المتوسط) من 13 إلى 20 آب.
وأضاف الخطيب، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن جميع التفاصيل المتعلقة بشروط وآليات القبول.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2025.
07/08/2025 21:50:16

MENAFN07082025000117011021ID1109900428

