بدء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس 12 آب وللدبلوم 13 من نفس الشهر

بدء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس 12 آب وللدبلوم 13 من نفس الشهر
عمّان 7 آب (بترا)- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن تقديم طلبات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية لدرجة البكالوريوس سيكون خلال الفترة من 12 إلى 19 آب، فيما تبدأ طلبات القبول في كليات المجتمع الحكومية (الدبلوم المتوسط) من 13 إلى 20 آب.
وأضاف الخطيب، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن جميع التفاصيل المتعلقة بشروط وآليات القبول.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2025.
