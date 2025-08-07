القبض على مطلق النار على مواطن بالكرك أمس بعد مطاردته في العاصمة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آب (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغًا ورد أمس بتعرّض أحد الأشخاص لإطلاق عيارات نارية من قبل آخر أثناء وجوده بمنطقة المرج بمحافظة الكرك (ما ظهر في فيديو جرى تداوله)، حيث لاذ مطلق النار بالفرار، فيما أُسعف المصاب للمستشفى وما زال قيد العلاج.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنّه بالتحقيق في الحادثة جرى تحديد هوية مطلق النار والتعميم عنه، وبوشرت عمليات البحث عنه لتتمكن إحدى دوريات البحث الجنائي ضمن اختصاص العاصمة برصده داخل مركبته اليوم، حيث قام بمقاومتهم وإطلاق عيارات نارية باتجاههم عند محاولة إيقافه

وتمت متابعته وفتح نقاط غلق، حيث تمكّنت من التعامل معه وإيقافه وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم واعترف بإطلاق النار على الشخص في محافظة الكرك إثر خلافات شخصية بينهما وما زال التحقيق جارياً معه.

