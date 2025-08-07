القبض على مطلق النار على مواطن بالكرك أمس بعد مطاردته في العاصمة اليوم

القبض على مطلق النار على مواطن بالكرك أمس بعد مطاردته في العاصمة اليوم
عمان 7 آب (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغًا ورد أمس بتعرّض أحد الأشخاص لإطلاق عيارات نارية من قبل آخر أثناء وجوده بمنطقة المرج بمحافظة الكرك (ما ظهر في فيديو جرى تداوله)، حيث لاذ مطلق النار بالفرار، فيما أُسعف المصاب للمستشفى وما زال قيد العلاج.
وأضاف الناطق الإعلامي، أنّه بالتحقيق في الحادثة جرى تحديد هوية مطلق النار والتعميم عنه، وبوشرت عمليات البحث عنه لتتمكن إحدى دوريات البحث الجنائي ضمن اختصاص العاصمة برصده داخل مركبته اليوم، حيث قام بمقاومتهم وإطلاق عيارات نارية باتجاههم عند محاولة إيقافه
وتمت متابعته وفتح نقاط غلق، حيث تمكّنت من التعامل معه وإيقافه وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم واعترف بإطلاق النار على الشخص في محافظة الكرك إثر خلافات شخصية بينهما وما زال التحقيق جارياً معه.
