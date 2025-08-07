مجلس محافظة الجهراء ناقش ملفات الإزالة والزراعة والبنية التحتية

مجلس محافظة الجهراء ناقش ملفات الإزالة والزراعة والبنية التحتية
فرحان الشمري
عقدت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة الجهراء جلستها الثانية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وهم (بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)، إلى جانب أعضاء اللجنة، وقد اتخذت الجلسة طابع جلسة استماع فنية موسعة، حيث تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية، وأسفرت عن التوصيات التالية:
1 ـ الإسراع في استكمال إجراءات الإزالة الخاصة بروضة حمزة والقسيمة الواقعة بين تقاطع طريق محمد القحص ومرزوق المتعب، تمهيدا لبدء الأعمال التطويرية في الموقعين.
2 ـ مناقشة المعوقات القائمة بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تنفيذ بعض مشاريع تطوير الطرق في المحافظة، والاتفاق على وضع آلية تنسيقية واضحة تتابعها اللجنة مستقبلا لضمان التنفيذ السلس وتجاوز العقبات المحتملة.
3 ـ مراجعة العقود والمشاريع الزراعية القائمة في محافظة الجهراء والخاصة بالهيئة العامة للزراعة، مع تحديد اجتماعات لاحقة لبحث التفاصيل، واتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير الميادين العامة وأعمال الزراعة التجميلية في المحافظة.
4 ـ تكليف ممثل وزارة الأشغال العامة بتقديم تقرير شامل يتضمن:
٭ المشاريع المقررة لمحافظة الجهراء.
٭ المشاريع المتوقفة مع بيان أسباب التوقف.
٭ المشاريع تحت التنفيذ والموقف الحالي لكل منها.
٭ الرؤية المستقبلية لكل مشروع.
ويهدف هذا التكليف إلى تقييم الوضع القائم ووضع خطة متابعة دقيقة وشاملة.
5 ـ تخصيص يوم لعقد جلسة موسعة مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمدينة المطلاع، لمناقشة جميع القضايا والمشاريع ذات الصلة بالمدينة، في إطار الحرص على وضع حلول عملية مدروسة.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمواصلة دورها في متابعة الملفات الخدمية والتنموية في محافظة الجهراء، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في عموم مناطق المحافظة.
