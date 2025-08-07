مجلس محافظة الجهراء ناقش ملفات الإزالة والزراعة والبنية التحتية

فرحان الشمري

عقدت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة الجهراء جلستها الثانية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وهم (بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)، إلى جانب أعضاء اللجنة، وقد اتخذت الجلسة طابع جلسة استماع فنية موسعة، حيث تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية، وأسفرت عن التوصيات التالية:

‏1 ـ الإسراع في استكمال إجراءات الإزالة الخاصة بروضة حمزة والقسيمة الواقعة بين تقاطع طريق محمد القحص ومرزوق المتعب، تمهيدا لبدء الأعمال التطويرية في الموقعين.

‏2 ـ مناقشة المعوقات القائمة بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تنفيذ بعض مشاريع تطوير الطرق في المحافظة، والاتفاق على وضع آلية تنسيقية واضحة تتابعها اللجنة مستقبلا لضمان التنفيذ السلس وتجاوز العقبات المحتملة.

‏3 ـ مراجعة العقود والمشاريع الزراعية القائمة في محافظة الجهراء والخاصة بالهيئة العامة للزراعة، مع تحديد اجتماعات لاحقة لبحث التفاصيل، واتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير الميادين العامة وأعمال الزراعة التجميلية في المحافظة.

‏4 ـ تكليف ممثل وزارة الأشغال العامة بتقديم تقرير شامل يتضمن:

‏٭ المشاريع المقررة لمحافظة الجهراء.

‏٭ المشاريع المتوقفة مع بيان أسباب التوقف.

‏٭ المشاريع تحت التنفيذ والموقف الحالي لكل منها.

‏٭ الرؤية المستقبلية لكل مشروع.

‏ويهدف هذا التكليف إلى تقييم الوضع القائم ووضع خطة متابعة دقيقة وشاملة.

‏5 ـ تخصيص يوم لعقد جلسة موسعة مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمدينة المطلاع، لمناقشة جميع القضايا والمشاريع ذات الصلة بالمدينة، في إطار الحرص على وضع حلول عملية مدروسة.

‏وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمواصلة دورها في متابعة الملفات الخدمية والتنموية في محافظة الجهراء، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في عموم مناطق المحافظة.

