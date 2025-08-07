توقف عمليات رفع منع السفر بشكل آلي مؤقتا صباح اليوم وإجراؤها يدويا

أعلنت وزارة العدل عن توقف عمليات رفع منع السفر «آليا» على أن تتم «يدويا»، وذلك اليوم الجمعة ولنحو 4 ساعات.

وقالت «العدل» عبر حسابها في منصة «إكس» إنه ستبدأ عملية النسخ الاحتياطي لمحتويات وأعمال نظام (400/AS) الموجودة على جهاز الخادم الرئيسي (MOJ1) في موقع مجمع الوزارات اليوم في تمام الساعة 8:30 صباحا ولمدة تستغرق 4 ساعات تتوقف خلالها عمليات رفع منع السفر بشكل آلي وتتم بشكل يدوي خلال تلك الفترة ولحين الانتهاء من أعمال النسخ.

