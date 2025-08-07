  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
توقف عمليات رفع منع السفر بشكل آلي مؤقتا صباح اليوم وإجراؤها يدويا

توقف عمليات رفع منع السفر بشكل آلي مؤقتا صباح اليوم وإجراؤها يدويا

2025-08-07 02:23:21
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة العدل عن توقف عمليات رفع منع السفر «آليا» على أن تتم «يدويا»، وذلك اليوم الجمعة ولنحو 4 ساعات.
وقالت «العدل» عبر حسابها في منصة «إكس» إنه ستبدأ عملية النسخ الاحتياطي لمحتويات وأعمال نظام (400/AS) الموجودة على جهاز الخادم الرئيسي (MOJ1) في موقع مجمع الوزارات اليوم في تمام الساعة 8:30 صباحا ولمدة تستغرق 4 ساعات تتوقف خلالها عمليات رفع منع السفر بشكل آلي وتتم بشكل يدوي خلال تلك الفترة ولحين الانتهاء من أعمال النسخ.

MENAFN07082025000130011022ID1109900201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث