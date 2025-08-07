توقف عمليات رفع منع السفر بشكل آلي مؤقتا صباح اليوم وإجراؤها يدويا

توقف عمليات رفع منع السفر بشكل آلي مؤقتا صباح اليوم وإجراؤها يدويا
أعلنت وزارة العدل عن توقف عمليات رفع منع السفر «آليا» على أن تتم «يدويا»، وذلك اليوم الجمعة ولنحو 4 ساعات.
وقالت «العدل» عبر حسابها في منصة «إكس» إنه ستبدأ عملية النسخ الاحتياطي لمحتويات وأعمال نظام (400/AS) الموجودة على جهاز الخادم الرئيسي (MOJ1) في موقع مجمع الوزارات اليوم في تمام الساعة 8:30 صباحا ولمدة تستغرق 4 ساعات تتوقف خلالها عمليات رفع منع السفر بشكل آلي وتتم بشكل يدوي خلال تلك الفترة ولحين الانتهاء من أعمال النسخ.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاحتلال يغتال (بيليه فلسطين)
Github تكشف بالخطأ عن مواصفات GPT-5 قبل الإعلان الرسمي
دمى لابوبو تجتاح العالم.. لعبة لطيفة أم مرآة لحالة نفسية جماعية؟
مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية
حلول أمنية أسرع بـ 10 مرات وأكثر كفاءة وجدوى من الحلول التقليدية
سيف دارث فيدر يعرض للجمهور قبل طرحها في مزاد لندن