لأول مرة في تاريخ اتحاد الجمعيات التعاونية امرأة في منصب القيادة

2025-08-07 02:23:21
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تعيينها في منصب مدير الاتحاد لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب


ماضي الهاجري
في خطوة غير مسبوقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات القيادية، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بتكليف مريم العوض بمنصب المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية، خلفا لعبدالعزيز المطيري، وذلك لمدة عام
أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب. ويعد هذا التعيين سابقة تاريخية، حيث تعتبر العوض أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد، ما يعكس إيمان الوزارة بأهمية إشراك الكفاءات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، خاصة في قطاع العمل التعاوني. وقد قوبل القرار بإشادة واسعة من مختلف الأوساط التعاونية والاجتماعية، التي اعتبرته خطوة نوعية نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتأكيدا على قدرة المرأة الكويتية على قيادة المؤسسات بكفاءة واقتدار. هذا التعيين يمثل علامة فارقة في مسيرة العمل التعاوني في الكويت، وخطوة جديدة في طريق تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتحقيق التوازن المؤسسي.

