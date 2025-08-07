ذكرى بقلم د يعقوب يوسف الغنيم

هذا موضوع يلح عليّ دائما، يدعوني إلى أن أنقله من ذهني إلى الورق، فهو يحكي تجربة مررت بها، وعرفت من خلالها رجلا من الرجال الطيبين الذين قلّ أن يجود الزمن بأمثالهم. هذا الرجل هو الشيخ محب الدين الخطيب، رحمه الله.

وهأنذا ألبي الدعوة إلى الكتابة، وأعود بذاكرتي إلى أيام مضت، أسعدني الحظ خلالها بلقاء هذا الرجل الفاضل.

سمعت عنه، وقرأت له قبل أن ألقاه، واحتفظت له في ذهني بصورة رائعة تدفعني إلى حيث أقترب منه وأستمع إلى حديثه، وأعرف عنه الكثير مما لا أعرفه.

ولم يكن اسم هذا الرجل خفيا، فقد كانت مؤلفاته في كل مكان، وكانت منشورات المكتبة السلفية التي أنشأها في مصر تملأ آفاق العلم بكل جديد من البحوث في شتى الفنون التي يسعى طلاب العلم إلى الاطلاع عليها، وهي مكتبة على الرغم من بعدها عن باقي مراكز بيع الكتب، فإنها مقصد لا ينقطع زواره.



سمعت بالأستاذ الفاضل محب الدين الخطيب منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي - وعرفت عنه، وعن أنشطته ومؤلفاته قبل أن يسعدني الحظ بلقائه في القاهرة ابتداء من سنة 1956 حين ذهبت إلى هناك من أجل استكمال دراستي.

وكنت - كما قلت آنفا - قد عرفت قبل لقائي به مكتبته التي نالت شهرة لدى عدد كبير من المهتمين بالأدب والتاريخ، والمعنيين بالدفاع عن عروبتهم وعقيدتهم الإسلامية التي كان هذا الرجل من أبرز المكافحين عنها.

واطلعت قبل أن ألقاه على عدد من الكتب التي نشرها في مصر منها ما هو من تأليفه، ومنها ما نشره لغيره من الكتاب، ولقد أفادتني كثيرا، ولا أزال أحتفظ بها، وأعود إليها بين وقت وآخر، وكان منها:

- كتاب: العواصم من القواصم.

- الغارة على العالم الإسلامي.

- اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب.

- كتاب الحديقة، وهو يحتوي على مختارات أدبية متنوعة، أصدره في 13 جزءا.

واطلعت - كذلك - على ما صدر من أعداد مجلة الفتح التي بدأ بإصدارها في سنة 1926م، وتوقفت عن الصدور في سنة 1948.

وهي مجلة نالت شهرة عالية بين القراء في الوطن العربي بأكمله، وكانت تقرأ في الكويت منذ صدورها، وقد لاحظت فيما قرأته من أعدادها ورود حديث عن بلادنا، كنت أوردت ذكره في مقال تم نشره في جريدة الوطن الكويتية في 16/1/2005، وكانت فيه إشارة إلى ما ورد في المجلة عن الكويت، من حيث وقوفها إلى جانب فلسطين في قضيتها التي لاتزال جراحها تنزف دما حتى يومنا هذا.

ومن أجل كل ذلك كنت تواقا إلى لقاء هذا الرجل الذي عرفت عنه أمورا كثيرة قبل أن ألقاه، ولهذا فقد حرصت على زيارته والالتقاء به منذ الأيام الأولى لوجودي في القاهرة.

سألت عن عنوان «المكتبة السلفية»، فعلمت أنها في منطقة تسمى روضة المنيل، وهي ضمن مدينة القاهرة. وأنها تقع في شارع أطلق اسم المجلة التي كان يصدرها عليه، وهو: شارع الفتح، ولقد وقفت أمام ذلك المبنى القديم الذي يضم المكتبة والمطبعة وكان يضم - في يوم من الأيام - إدارة مجلة الفتح والزهراء حين كان هذا الرجل يصدرهما، وقد لاحظت أن على الحائط الخارجي لهذا المبنى كتابة بخط واضح وكبير الحجم تمثل اسم مجلة الفتح، وهذا من آثار العمل القديم الذي كان يجري في ذلك المبنى.

كان الشيخ الفاضل محب الدين الخطيب جالسا إلى مكتبه الواسع محاطا بالكتب من كل جانب، وكان يقرأ كتابا قد بسطه بين يديه، وهو مستغرق في قراءته. فسلمت عليه، وأعلمته أنني قادم إليه من الكويت. وأنني حضرت إلى القاهرة من أجل الدراسة، ثم بينت له أنني كنت أتابع قراءة مؤلفاته، ومنشورات مكتبته التي أطلق عليها اسم «المكتبة السلفية».

وافترت شفتاه عن ابتسامة خفيفة. أردفها بكلمات ترحيب طيبة، وطلب مني الجلوس إلى جانبه. وبدأ في الحديث.

أحسست - يومذاك - أنه يعرفني منذ زمن طويل، وأنه يعرف بلادي وأهلها. وعجبت لذلك، وكان سبب عجبي هو أنني قد لاحظت أنه منعزل عن الناس، متفرغ لمكتبته ومطبعته، وما يقدمه خلالهما من أعمال. ولكني سرعان ما تذكرت مجلة الفتح التي كان يصدرها، وخطر ببالي ما أشرت إليه قبل قليل من ذكره للكويت إبان حرب فلسطين الأولى وما ذكره عن أهل الكويت الذين أورد ذكر أسماء بعضهم.

وكان استطراده في الحديث عن الأمور التي جرت له، والرجال الذين ربطته بهم صلات سببها الرغبة في حماية الإسلام ودياره وأهله، سببا لفت نظري إلى أن وراءه حديثا طويلا ومهما. وأنني ينبغي أن أبذل جهدي في الاستفادة منه. ومنذ ذلك اليوم، وهو أول يوم ألقاه فيه، قررت أن تكون صلتي بهذا الرجل مستمرة. وهكذا كان، إذ صرت أزوره كل يوم جمعة بعد انتهاء صلاة ذلك اليوم.

واستمرت صلتي به حتى بعد أن تخرجت في كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة سنة 1961. فقد صرت أزوره كلما رحلت إلى هناك. واستمرت صلتي به إلى حين وفاته - رحمه الله - في سنة 1969.

٭ ٭ ٭

ولد العلامة المحقق محب الدين بن أبي الفتح محمد الخطيب في سنة 1886، ونشأ يتيما لأن والدته توفيت بعد ولادته بفترة قصيرة حين كانت عائدة من حج بيت الله الحرام. وتوفي والده عندما كان تلميذا في الصف الأول الثانوي بمدرسة اسمها: مكتب عنبر، وقد انقطع بعد وفاة والده عن هذه المدرسة لكي يتفرغ إلى مجالسة العلماء، وأخذ العلم عنهم، وذلك في المجالس التي تجمعهم بتلاميذهم من أمثاله.

ومما يذكر أن الشيخ محب الدين الخطيب قد وجد بعد وفاة أبيه من يهتم به، ويعنى بتوجيهه، ومتابعة رحلته إلى اكتساب المعرفة، لأنه وجد لديه الاستعداد لذلك. وهو الشيخ طاهر الجزائري الذي أعان محب الدين الخطيب على اجتياز هذه الفترة العصيبة، فوجهه إلى اكتساب مزيد من العلم عن طريق الارتباط بدار الكتب الظاهرية بدمشق، حيث كان والده يعمل قبل وفاته. وفتح الشيخ الجزائري لمحب الدين الخطيب باب العمل، فصار يؤدي ما كان يقوم به والده، وأتاح له فرصة مهمة أكسبته مزيدا من العلم، وذلك حين كلفه بمراجعة عدد كبير من المخطوطات الخاصة بالعلوم ذات الصلة باللغة والتاريخ والمسائل الدينية، وبناء على وصية هذا الرجل الفاضل عاد محب الدين الخطيب إلى مدرسة مكتب عنبر، وواصل الدراسة بها إلى جانب قيامه بما كان يقوم به في المكتبة الظاهرية. ولقد أتيحت له الفرصة فقرأ كثيرا من الكتب، واطلع على عدد من المجلات التي كانت تصدر آنذاك ومنها مجلة الهلال ومجلة المقتطف، والضياء وغيرها.

أما الشيخ طاهر الجزائري، فهو رجل علم جليل القدر، ولد في دمشق - من أصل جزائري - في سنة 1850، وكان أبوه من رجال العلم النابهين في الجزائر، ولذلك صار ابنه شبيها به في العلم، وطلب الإصلاح، وكان له دور كبير في الدعوة إلى النهضة، والاهتمام بالمعارف.

٭ ٭ ٭

أنهى محب الدين الخطيب دراسته للمرحلة الثانوية، فانتقل إلى إستانبول في تركيا، وذلك من أجل الحصول على شهادة علمية أعلى، فالتحق بكليتي الحقوق والآداب، ولكنه لم يترك اهتمامه العام بشؤون أمته، فأسس جمعية لهذا الغرض أطلق عليها اسم: «جمعية النهضة العربية»، وجمع حوله عددا من الشباب العربي الذين كانوا يتلقون دروسهم هناك، ودعاهم إلى الاهتمام بأمتهم ودينهم ولغتهم وأوطانهم، ولكنه جوبه باعتراض الجانب التركي على نشاطه هذا، فاضطر إلى التوقف عنه والاكتفاء بالدراسة في كلية الحقوق هناك، ثم انتقل إلى اليمن حيث صار مترجما للقنصلية التركية هناك، وبذل في اليمن جهودا كبيرة في مجالات نشر التعليم والوعي بين الناس وكان نشاطه سببا في الإثارة عليه، فانتقل من هناك إلى مصر مارا بسورية، وفي مصر كان له نشاط استمر إلى نهاية حياته. وقد كان ذلك كما يلي:

1- كان عمله الأول - في مصر - محررا في جريدة المؤيد التي كانت من أوائل الصحف المصرية، وقد أصدرها كل من الشيخ علي يوسف والشيخ أحمد ماضي أبو العزائم، ابتداء من سنة 1899. وكان محب الدين الخطيب يكتب لها مقالات تنال إعجاب قرائها.

2- ثم أصدر مجلة (الفتح) وألحق بها مجلة (الزهراء) وكانت لهما أهمية كبرى في ذلك الوقت بسبب تنوع موضوعاتهما، والأهداف المهمة التي يهدف إليها مصدرهما. فقد كان لهما دور كبير في فتح الأذهان على ما يحب أن يهتم به العرب والمسلمون من أمور تتعلق بأصولهم وبدينهم الحنيف، مع الحرص على ترابطهم وتآزرهم.

3- اشتغل بالترجمة من اللغتين الأجنبيتين اللتين كان يجيدهما إلى اللغة العربية وهما الإنجليزية والفرنسية، ومما قام بترجمته كتاب: «الغارة على العالم الإسلامي»، الذي ألفه: لوشاتليه، وكان هذا هو أول ما تم نشره عن التبشير والمبشرين في ديار المسلمين.

4- قام بنشر عدد كبير من الكتب ضمن منشورات المكتبة السلفية، وكانت هذه المنشورات متنوعة في موضوعاتها، فمنها ما هو في العقيدة ومنها ما هو في التاريخ والأدب والسياسة.

5- كان مكافحا قويا، وصابرا على كل ما تعرض له في حياته من متاعب سببها إصراره على مواقفه الداعمة لدينه ولأمته، وكان إلى جانب ذلك مناوئا لكل أولئك الذين تبنوا الحركات المضادة للإسلام والمسلمين من الفرق الباطنية، وما وراءها وكانت من جهوده في هذا الشأن إصداراته من الكتب التي قدمت الدلائل الواضحة على تعريتها وبيان أهدافها التي تدل على الرغبة في مضادة الدين الحنيف وأهله.

٭ ٭ ٭

كان محب الدين الخطيب لا يتردد في الحديث معي عن حياته التي أمضاها في الدراسة، وتحصيل العلم من أبوابه كافة، وعن بدايات العمل الذي خاض غماره مبكرا صغير السن، وجهوده الجمة التي بذلها في الدفاع عن الدين الإسلامي والرد على أعدائه.

ولقد كنت استمع إليه، وأعجب لهذه المقدرة التي وهبها الله عز وجل له حتى قام بكل ما قام به من أعمال..

وفي بعض جلساتي معه كان يقول ردا على أسئلتي الكثيرة:

1- كنت في سورية وبها مولدي ونشأتي، ولذلك فلم يكن مستغربا أن أكون بها في الوقت الذي تولى الحكم فيها الملك فيصل بن الحسين الهاشمي، وكان هذا ابتداء من اليوم الثامن لشهر مارس سنة 1920، وكنت أعمل ضمن من كانوا معه إلى أن استولى الفرنسيون على تلك البلاد، وأخرجوا ملكها منها. فاضطررت إلى مغادرتها إلى مصر.

وأضاف:

2- كان لنا في ذلك الوقت أمل كبير في إنشاء وطن عربي راسخ المكانة، مستقل لا يخضع لأحد، وكنا نحرص على تنمية هذا الوطن من جميع الوجوه، ونضع الخطط لمستقبل زاهر ينتظره، واهتمت مجموعة من الحريصين على الوفاء بما عقدنا عزمنا عليه، ومن بيننا عدد من الرجال المشهورين الذين كان لهم دور قطعته سطوة الاستعمار.

ويضيف:

لعلك لا تعرف أنني كنت - في وقت ما - قريبا من بلادك، وكدت أن أصل إليها، ولكن الفرصة لم تسنح لي كي أدخلها، وأرى أهلها. ولكني قد سعدت - في رحلتي هذه - بمصاحبة واحد من أبنائها هو المرحوم: عبدالعزيز محمد العتيقي، وكنت نقلت إلى موقع في خارج الكويت، ومنه تم نقلي إلى مصر.

وذكرني هذا الحديث بالأستاذ عبدالعزيز العتيقي، فقد كان في سنة 1947 مدرسا في المدرسة الأحمدية في الكويت، وكنت قد تلقيت عنه عددا من الدروس في القراءة، وتوفي في سنة 1969.

وقال الشيخ محب الدين الخطيب في لقاء آخر:

3- وقد لا تعلم أنني شغلت بالعمل الصحفي على نطاق واسع، واتخذته مهنة لي منذ انتقلت إلى مصر في سنة 1920، ومن ذلك عملي في تحرير جريدة الأهرام الشهيرة، ومجلة الأزهر، مع عدد آخر من الصحف، إضافة إلى ما أصدرته شخصيا مثل: الفتح، والزهراء.

ثم قال:

4- أنت تراني في مكاني هذا الذي لا أكاد أبرحه، فأنا أسعى بواسطة مكتبتي هذه وكذلك مطبعتي إلى تحقيق ما كنت أتمنى تحقيقه في الماضي، ولكني أقوم بذلك - بعد مرور العمر بي - بالقدر الذي أستطيع القيام به، ذلك لأن جهدي في وقتي هذه لا يتناسب مع الآمال العريضة التي كنت آملها من قبل. ولكني في زماني الأول: لا أؤمن بالعجز، فأنا أرى أن على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك المطالب.

5- وقال لي في جلسة لاحقة إنه كان يعرف الكثير من أخبار الكويت القديمة، ويعرف بعضا من أسماء أهلها، ممن كان لهم اتصال به وبأمثاله، ثم أضاف أن الكويت قد أسهمت مع شقيقاتها العربيات - بقدر ما تستطيع - منذ بداية الصراع في فلسطين من أجل القضاء على الأطماع اليهودية بهذا البلد العربي المسلم.

٭ ٭ ٭

ولم يكتف بهذا الحديث بل أطلعني على ما يدل عليه، مما سبق له أن كتب عنه في مجلته (الفتح) ضمن عددها رقم 521 الصادر في سنة 1936، فرأيت وقرأت ما نشره في ذلك العدد من المجلة تحت عنوان: «بيض الله وجوه الكويتيين» وقد ورد فيما كتب:

«كتب صديقنا الفاضل الكريم يوسف بن عيسى القناعي لجمعية الشباب المسلمين بالقاهرة يقول: إن اللجنة المؤسسة في الكويت لنجدة فلسطين بلغ ما جمعته من الإعانة إلى ساعة كتابة كتابه عشرة آلاف روبية هندية، وأن سيدة من كرائم الكويت لا تريد أن يعرف سريرتها إلا الله وحده، تبرعت لجهاد فلسطين بدكان تملكه، وقد بيع هذا الدكان بألفين وخمسمائة روبية».

ومما قاله:

«وقد ورد ذكر الكويت مرارا في أثناء الجهاد الفلسطيني بمناسبات كثيرة.. فحيا الله الكويت وبيض وجوه الكويتيين».

ولم يكتف بذلك، بل أطلعني على خيرين يدل أحدهما على تشكيل لجنة من الكويتيين تسعى إلى نصرة فلسطين، ذكر أن من أعضائها: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وأحمد الحميضي، وخليفة بن شاهين ومحمد الثنيان، وسليمان العدساني ومشعان الخضير وعبدالمحسن الخرافي وعبدالرحمن البحر.

وأما الخبر الثاني فهو إرسال هذه اللجنة برقيات إلى بعض الجهات المهمة في العالم آنذاك، تنبه فيها إلى مشكلة فلسطين وما حل بأهلها، وكانت هذه الجهات هي:

- البرلمان الانجليزي.

- وزارة المستعمرات في بريطانيا.

- عصبة الأمم.

وقد أتيحت لي الفرصة في اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس لسنة 2005 لكي أتحدث بتوسع عن هذه الأمر في مقال نشرته في جريدة الوطن آنذاك تحت عنوان: «الكويت وفلسطين.. تاريخ يشهد»، وقد ضم - بالتفصيل - كل ما نشرته مجلة الفتح قديما حول هذا الأمر، مما ورد في أكثر من عدد صدر منها.

٭ ٭ ٭

من أوائل الكتب التي قرأتها من منشورات المكتبة السلفية كتاب من كتب التراث العربي عنوانه: «العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم»، وهو من تأليف القاضي أبي بكر بن العربي، المولود سنة 468هـ (1075م). وقد قام بتحقيقه وكتابة حواشيه والتعليق على بعض ما يحتاج منه إلى تعليم الشيخ محب الدين الخطيب نفسه، وطبع بهمته في عدة طبعات.

وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن هذا العنوان الطويل الذي يتصدر الغلاف واضح الدلالة على فحواه. فهو يبين حال المسلمين في تلك الفترة الحرجة التي انتقل فيها الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى، ويرد على ما أثير حول هذا الأمر من إشارات مخالفة، وما أرجف به المرجفون عن مواقف بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

اعتنى الشيخ محب الدين الخطيب بتوثيق هذا الكتاب، وجعل له حواشي كثيرة ومهمة، أوضح بها كثيرا مما يقتضي التوضيح، وهذا أمر جلي يراه القارئ، فتنكشف له الغوامض.

وقام الشيخ بعمل جليل حين عرف بالمؤلف القاضي أبي بكر بن العربي، ثم أرفق في نهاية الكتاب فهارس ذات أهمية تفيد القارئ عندما يتتبع ما ورد فيه من معلومات.

ووصف المحقق هذا الكتاب فقال عنه:

«وهذا الكتاب الذي ألفه عالم من كبار أئمة المسلمين يضم بيانا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، وإدحاضا لما ألصق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان، يصلح على صغره لأن يكون صيحة من صيحات الحق توقظ الشباب المسلم».

ثم قدم عن المؤلف ما يدل على المكانة التي تبوأها بين العلماء، فقال:

«والقاضي أبو بكر بن العربي مؤلف «العواصم من القواصم» إمام من أئمة المسلمين، ويعتبره فقهاء مذهب الإمام مالك أحد أئمتهم المقتدى بأحكامهم، وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»، ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أبي الوليد الفيلسوف، ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة».

ومن الملاحظ أن الشيخ محب الدين بن الخطيب قد أطال في الحديث عن الكتاب، وعن مؤلفه. وهذا أمر لابد منه، لأن الأمر يقتضي تعريفا شاملا بهما، وذلك عن أجل أهمية الموضوع الذي يتناوله هذا الكتاب.

وبعد هذا الذي قدمه المحقق بدأ عرض ما أراد عرضه من الكتاب المذكور مبتدئا بدعاء المؤلف الوارد في البداية، ونصه كما يلي:

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير».

ثم يبدأ المؤلف في الدخول إلى موضوعات الكتاب ذاكرا القواصم التي إن لم نعتصم بالله عز وجل عنها فقدنا الهدى وتهنا في ظلام دامس. ولقد كانت قاصمة الظهر التي ذكرها أول ما ذكر من الموضوعات هي المتصلة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر قول الصحابي الجليل أنس بن مالك: «ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا». يقول المؤلف:

«واضطربت الحال، ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر، ومصيبة العمر».

واستمر ابن العربي في ذكر القواصم التي مرت بالمسلمين بعد ذلك، وبين العواصم منها، وذكر آثارها على الأمة الإسلامية. وهذا يدل على ما هيأه الله سبحانه وتعالى للمسلمين حيث دلهم إلى طريق الحق بفضل رجال هداهم إليه. وقد هدأت - عند ذلك - النفوس، وعادت الحياة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجراها، وخرج الإسلام قويا ينير الآفاق.

٭ ٭ ٭

وهذا الكتاب من خيار كتب القاضي ابن العربي، وأكثرها نفعا، وأجدرها بجمع قلوب المسلمين على السبيل المستقيم الذي هداها الله عز وجل إليه بنور من رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولقد ألف ابن العربي كتابه هذا في سنة 536هـ بعد أن اكتمل علمه، واتصف بفضل عرف به، وجمع حوله تلامذته، وأقر أقرانه له بمكانته، ومقدرته الفذة على بيان الصواب من الخطأ، وقد طبع في الجزائر سنة 1347هـ (1928م)، وكانت طبعته في جزأين. لكن طبعة المكتبة السلفية لا تحتوي على الكتاب كله، بل هي - كما جاء في مقدمتها - لا تضم إلا الصفحات التي تبدأ بالصحفة الثامنة والتسعين وتنتهي بالصفحة الثالثة والتسعين بعد المائة من طبعة الجزائر، ومع ذلك فقد وجدنا فيما بين أيدينا فوائد كثيرة.

٭ ٭ ٭

هذا بيان سريع عن رجل أحتفظ له في نفسي بعظيم التقدير، وأدعو الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة بقدر ما قدم لدينه ولأمته، وما ترك من إرث علمي وثقافي لانزال ننهل منه.

